Edoardo Donnamaria è bisessuale?/ Elenoire Ferruzzi ne è convinta, ma i social…

Secondo Elenoire Ferruzzi, Edoardo Donnamaria sarebbe bisessuale. Secondo quanto riportato sui social, l’icona LGBT+ avrebbe confessato ad Antonino Spinalbese questa sua ipotesi, senza però alcuna prova. “Elenoire non mi deludere. Non c’è bisogno di etichettare ogni persona con il proprio orientamento sessuale. Se Edoardo è bisessuale che male c’è?!” e “Ma Elenoire che sente il bisogno di etichettare l’orientamento sessuale delle persone? Ora con Edoardo, dice che secondo lei è bisessuale”, si chiedono alcuni fan su Twitter. Classe 1992 Edoardo Donnamaria è laureato in Giurisprudenza e assistente di Forum. Attualmente è single, ma tra i suoi flirt c’è quello con Micol Incorvaia, sorella di Clizia. Lo speaker radiofonico ha un fratello maggiore gay e sposato con un americano. Il gieffino ha un tatuaggio dedicato a lui.

Il coming out di Ginevra Lamborghini

Nei giorni scorsi Ginevra Lamborghini ha fatto coming out, dicendo apertamente di essere bisessuale: “A me le donne piacciono!”, ha detto in cucina mentre stava chiacchierando con altre coinquiline. La sorella di Elettra Lamborghini ha poi raccontato delle sue due relazioni saffiche. Parlando della prima ha detto: “A me piaceva e mi sono lasciata andare, lei invece non se la viveva bene… Alla fine c’è arrivata dopo un po’ ed è stato molto bello.. Ma poi ho capito che lei aveva troppi problemi e ho preferito staccare per non renderla tossica”. Poi ha avuto un’altra esperienza con un’altra ragazza, “molto più leggera”, con cui ha sperimentare di più. Infine ha detto di essere sapiosessuale: “Mi attrae e mi stuzzica davvero la psiche. È la cosa più sexy il trigger che c’è in testa. La fisicità arriva dopo”. Al momento Ginevra Lamborghini non è single, poco prima di entrare nella casa stava frequentando un ragazzo.

