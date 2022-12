Edoardo Donnamaria e il bacio “agli spaghetti” con Antonella/ La reazione dei fan…

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi come Lilli e Il Vagabondo: la scena degli spaghetti diventa virale sul web

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria come Lilli e il Vagabondo. I due concorrenti del Grande Fratello Vip sono sempre più vicini e affiatati. La coppia piace molto al pubblico del grande Fratello Vip che li vorrebbe vedere in finale assieme. I due si sono resi protagonisti di un siparietto Disney. Edoardo Donnamaria stava mangiando un piatto di spaghetti quando ad un tratto ha fatto cenno ad Antonella di prendere con la bocca l’altra estremità. Antonella Fiordelisi all’inizio è apparsa scettica, poi ha seguito il suggerimento di Edoardo Donnamaria. I due si sono così baciati come nel cartone Disney di Lilli e il Vagabondo. Sui social in molti hanno apprezzato la scenetta commentando con un “Come sono carini” oppure scrivendo “Che teneri”. In molti invece hanno trovato la scena ridicola e hanno commentato “Che pietà”.

I Donnalisi dividono il web tra chi crede alla loro storia e che invece pensa che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip i due non reggeranno. In occasione del loro primo mese insieme, Antonella h però colto di sorpresa Edoardo Donnamaria e con l’aiuto degli altri vip ha preparato un tavolo circondato da palloncini rossi e petali di rosa per una cena romantica con il fidanzato. Edoardo non se l’aspettava e si è commosso.

Antonella Fiordelisi organizza una sorpresa romantica a Edoardo Donnamaria

Dopo giorni di tensioni e discussioni, tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra essere tornato il sereno. Antonella Fiordelisi ha deciso di fare una sorpresa a Edoardo Donnamaria per il loro primo mese insieme: “Non sono brava con i fatti ma solo con le parole, stavolta non parlerò tanto ma mi voglio godere questa cena da sola con te” gli ha detto prima di portarlo nell’area a loro riservata”. Edoardo non se l’aspettava ed è apparso visibilmente emozionato per la sorpresa. “Che ti devo dire, mi sto sentendo male” ha commentato visibilmente imbarazzato ed emozionato.

Luca Salatino è lo chef: ha cucinato per la coppia le sue migliori pietanze e gliele serve come se i due fossero in un ristorante stellato. Salatino li serve, poi fa un discorso alla coppia: “Vi voglio dire una cosa seria… Nella vita troppe volte ci facciamo prendere dalle paure e dalle paranoie ed è quello che poi ci frega su tante cose. Nella vita non si può prevedere niente, quindi quello che dovete fare, se posso darvi un consiglio, è godervi quello che state vivendo, perché è una cosa che non si ripeterà più. Le paure non portano mai a niente, toglietevi queste paure e vivete tutto con più spensieratezza”. La coppia abbraccia Luca Salatino.

