Edoardo Donnamaria, dal Grande Fratello a Pechino Express come concorrente con la fidanzata Martina Di Pietro: i rumor insistono, ma…

Protagonista indiscusso del Grande Fratello nel 2023, soprattutto per la liaison – a tratti tormentata – con Antonella Fiordelisi; potremmo presto rivedere in tv Edoardo Donnamaria e precisamente in un altro reality. La sua candidatura per la prossima edizione di Pechino Express è una voce insistente che perdura da diverse settimane; in particolare, lla sua eventuale partecipazione come concorrente è accostata a quella di un altro ex gieffino particolarmente amato: Edoardo Tavassi. Nelle ultime ore però, come arrivato anche all’orecchio di Deianira Marzano – esperta di gossip – si parla di Edoardo Donnamaria concorrente a Pechino Express in coppia con l’attuale fidanzata Martina Di Pietro.

Grande Fratello Vip, grave lutto per un ex gieffino/ Il doloroso addio sui social, di chi si tratta

Edoardo Donnamaria e la fidanzata Martina Di Pietro concorrenti a Pechino Exprress? I fan della coppia e dell’ex volto del Grande Fratello sarebbero ben felici di vederli vivere un’esperienza così entusiasmante, per dinamiche agli antipodi rispetto al reality dove abbiamo già visto primeggiare il giovane con un passato nel cast di Forum. Come anticipato, nel merito di questa possibilità di è espressa sui social anche Deianira Marzano in risposta ad una fan che chiedeva delucidazioni proprio nel merito delle indiscrezioni che trapelano da tempo.

Edoardo Donnamaria, le fan di Antonella Fiordelisi furiose con lui/ C'entra il testo della nuova canzone

Edoardo Donnamaria, il reality-bis è utopia: “Voci fake su Pechino Express”

“A proposito di Pechino Express, alcune fan di Edoardo Donnamaria insistono sulla sua partecipazione con la fidanzata Martina Di Pietro. A te risulta questa cosa?”, questo l’interrogativo posto a Deianira Marzano e riportato sui social; l’esperta di gossip non si è dilungata nel dare una risposta, anzi, è stata tanto concisa quanto netta nello stroncare sul nascere le voci che circolavano da tempo.

“Fake, fake, fake…”, archivia così l’esperta di gossip la possibilità di vedere Edoardo Donnamaria e la fidanzata Martina Di Pietro concorrenti a Pechino Express in vista della prossima edizione. Per buona pace delle fan dell’ex volto del Grande Fratello – salvo colpi di scena – difficilmente vedremo questa possibile coppia nel cast del reality condotto da Costantino della Gherardesca.