Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia perché si sono lasciati?/ Like contro Donnalisi

Sembra ormai ufficiale che Micol Incorvaia, sorella della più famosa Clizia, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2022 questa sera, giovedì 3 novembre. Micol ha avuto dei trascorsi con uno dei gieffini: si tratta di Edoardo Donnamaria. I due hanno avuto una storia, come testimoniano alcuni scambi social: “Per quel che conta per me hai le tett* grosse dentro e va benissimo così”, scherzava Donnamaria ad aprile 2020. Pronta la replica di Micol: “Anche per me tu sei superdotato dentro e mi va bene così!”. E ancora:“Io ti porto a Ostia Beach a mangiare er calippo e na biretta, scegli tu!”, scriveva il volto di Forum. “Take me (i’m yours) / “Prendimi sono tua” rispondeva la Incorvaia. I vari tweet sono accompagnati dall’hashtag #ciavarrini. Non è escluso che Paolo Ciavarro, compagno di Clizia e collega di Donnamaria, abbia fatto da Cupido tra Micol ed Edoardo.

Lo scorso aprile, in alcune storie su Instagram, Clizia Incorvaia ha mostrato una uscita a quattro: lei, Paolo Ciavarro, Edoardo Donnamaria e la sorella Micol. La Incorvaia scherzava anche sul fatto di essere tornata a seguire Donnamaria sui social. Non è noto il motivo per cui Micol ed Edoardo Donnamaria si siano lasciati, ma nelle ultime settimane la ragazza su Twitter ha messo svariati like a tweet contro Antonella Fiordelisi ed i Donnalisi. Infine Amedeo Venza ha rivelato che “fonti vicinissime a Micol Incorvaia fanno sapere che entrerà (nella casa del Grande Fratello Vip, ndr.) con l’obiettivo di riprendersi Edoardo! E se lo prenderà a tutti i costi”. Sembra proprio che dentro la casa del GF Vip prenderà vita un nuovo triangolo amoroso: come se la caverà Edoardo Donnamria tra la sua ex Micol e la sua nuova fiamma Antonella Fiordelisi?

