Edoardo Donnamaria, flashmob a Roma per “Il cielo stanotte”/ “Mi sento male!”

Edoardo Donnamaria, “Il cielo stanotte” conquista le classifiche e Villa Torlonia

Sono trascorse ormai diverse settimane dalla conclusione del GF Vip, sancita dalla vittoria di Nikita Pelizon, ma alcuni volti noti dell’edizione continuano a riscuotere grande seguito soprattutto sui social. L’ultimo ad aver destato non poco la curiosità dei fan è senza dubbio Edoardo Donnamaria, protagonista di un festoso flashmob a Roma con tanto di ospiti d’eccezione. L’ex volto di Forum infatti, dopo l’esperienza televisiva, è impegnato da un lato a coltivare il suo amore per Antonella Fiordelisi e dall’altro a dare seguito alla sua carriera in ambito musicale.

Edoardo Donnamaria ha dunque lanciato un nuovo singolo, Il cielo stanotte, che in poco tempo sembra aver scalato anche diverse posizioni nelle classifiche più importanti in ambito musicale. Tra l’altro, il brano è dedicato proprio ad Antonella Fiordelisi che anche fuori dal GF Vip sembra accompagnarlo con amore e coinvolgimento. Nel merito del flashmob tenutosi a roma e proprio sulle note del suo nuovo brano, il tutto si è svolto a Villa Torlonia con un euforico e coinvolgente bagno di folla.

Edoardo Donnamaria, al flashmob per il nuovo singolo arrivano anche Nikita Pelizon e Matteo Diamante

Al flashmob organizzato a Villa Torlonia sulle note de Il cielo stanotte – nuovo singolo di Edoardo Donnamaria – non erano presenti solo i tanti follower e fan del giovane. Infatti, essendo il brano a lei dedicato, non poteva mancare anche la presenza della sua fidanzata Antonella Fiordelisi. Quest’ultima si è unita al ritmo incalzante della canzone e intrattenendo le decine di fan accorse per l’evento. I seguaci della coppia sono andati letteralmente in delirio quando, al suo arrivo, Edoardo Donnamaria ha esordito con la sua frase iconica in dialetto romano: “Me sto a sentì male!“.

Tra i presenti “vip” al flashmob di Edoardo Donnamaria non spicca unicamente la sua fidanzata Antonella Fiordelisi. Ha scelto di unirsi alla festa anche la vincitrice dell’ultima edizione delGF Vip, Nikita Pelizon. Quest’ultima continua a coltivare il suo rapporto di amicizia con la showgirl e sembra aver risolto anche le piccole ruggini avute con l’ex volto di Forum. Con lei c’era anche Matteo Diamante; grande amico della vincitrice del reality oltre che suo ex fidanzato. E’ evidente dunque che, terminata l’esperienza al GF Vip, determinati rapporti continuino a crescere anche senza la luce dei riflettori.











