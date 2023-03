Edoardo Donnamaria frase choc a Nikita/ il web si indigna e chiede la squalifica

Edoardo Donnamaria e la battuta a Nikita che non è piaciuta al web

Non è passata molto tempo dall’intervento di Pier Silvio Berlusconi contro i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022; eppure c’è chi proprio non viene sfiorato dai numerosi reclami di Alfonso Signorini sulla condotta generale nella Casa. Il primo a non sentir ragioni è Edoardo Donnamaria che è stato protagonista di una frase inappropriata rivolta a Nikita Pelizon.

Mentre erano intenti a prendere il sole in giardino, ieri mattina, i ‘vipponi’ stavano cercando di organizzare eventuali giochi di gruppo per passare il tempo. Nikita Pelizon ha chiesto di svolgere il gioco dei sacchi ed Edoardo Donnamaria ha risposto: “Si l’abbiamo già detto, facciamo una nuova versione con i sacchi in testa con la cintura al collo, inizi tu“. La frase da black humour fa riferimento ai condannati a morte negli stati dove vige la dittatura. Proprio per questo, il web non ha gradito per nulla l’uscita del volto di Forum e ha chiesto provvedimenti disciplinari agli autori del reality show.

Nikita: -“Raga ma facciamo la corsa con i sacchi?”

Donnamaria: -“Si l’abbiamo già detto, facciamo una nuova versione con i sacchi in testa con la cintura qua (al collo) inizi tu” LO SCHIFO CHE PROVO PER QUEST’UOMO, IMBARAZZANTE#gfvip #nikiters #gintonicpic.twitter.com/7RKVZrJxQY — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 5, 2023

Francesco Chiofalo è tornato sui social a criticare Edoardo Donnamaria e la sua condotta verso Antonella Fiordelisi. “Lenticcio”, come riporta Isa&Chia, ha dichiarato: “Semplicissimo…tutto tatuato, con un rolex, ignorante fracido, tutto fisicato. Sì, umile”, ha detto Donnamaria parlando con Antonella che, parlando delle sue storie passate, aveva spiegato di essersi sempre fidanzata con ragazzi umili”.

E ancora: “A me sinceramente questo ragazzo comincia a fare pena perché è evidentemente pieno zeppo di problemi psicologici. E’ molto, molto insicuro perché ormai sono mesi che mi scredita agli occhi di Antonella per prendere punti. Ma una persona che scredita un’altra persona senza neanche conoscerla per prendere punti è evidentemente molto insicura. Quindi non sta facendo una bella figura”.











