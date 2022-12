Edoardo Donnamaria furioso con Antonella Fiordelisi/ “Sei cretina, così non mi piaci”

Edoardo Donnamaria e Antonella lite furiosa al GF: cosa è successo

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi litigano spesso al Grande Fratello Vip 2022 e sempre per questioni legate alla gelosia dell’uno e dell’altro. Questa volta, la discussione è partita da un abbraccio innocente che il volto di Forum ha dato ad Oriana Marzoli.

GFvip, Antonella attacca: "In 3 non fanno una personalità"/ Web difende Oriana e...

Questo gesto ha fatto infuriare la schermista che alle inquiline ha dichiarato: “Visto che ride, scherza e abbraccia Oriana… Oriana non si comporta da amica con gli uomini perchè scherza e fa la gatta morta con tutti. Capisco anche Nikita che le dà fastidio“. Più tardi, la coppia ha avuto un confronto in giardino dove Antonella ha ribadito ad Edoardo Donnamaria: “Numero uno con Oriana ci ho litigato pesantemente, numero due fa la gatta morta con tutti. E’ venuta qua che sembra una tentatrice non ha capito che stiamo facendo un altro programma e dovrebbe fare altro.” Le parole della schermista hanno, però, fatto infuriare il concorrente che ha reagito pesantemente.

Gianluca Benincasa, Antonella Fiordelisi ripensa all'ex fidanzato: "Spero si sia ripreso"/ "Era riferimento…"

Edoardo Donnamaria reagisce ad Antonella: “Se sei così non mi piaci”

Edoardo Donnamaria, dopo aver sentito la ramanzina di Antonella per l’abbraccio ad Oriana Marzoli, si infuria con òa schermista. Come riporta Biccy, il volto di Forum perde la pazienza: “Quindi tu sei questa? Sei una che rosica perché dò un’abbraccio a una persona che mi sta simpatica e mi dice ‘reagisco con le strategie’, sei questa? Se tu sei questa a me questa non piace“.

Edoardo Donnamaria aggiunge: “Ti ho mai detto qualcosa che hai abbracciato Onestini? A me non me ne frega nulla! Ma se tu sei quella che appena vede qualcosa che non ti piace mi risponde ‘io allora vado a fare la scema con Antonino‘ a me non piace. Questa è una mancanza di rispetto. Per il trascorso che hai con Antonino è una mancanza di rispetto. Lo capisci o no? Se tu pensi che valga la pena rovinare il rapporto che abbiamo io e te solo per un abbraccio allora non mi piaci come persona. Se urlo è perché sei una cretina“.

Antonella Fiordelisi minaccia Daniele Dal Moro/ Fan infuriati, chiesta l'espulsione

© RIPRODUZIONE RISERVATA