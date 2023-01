Edoardo Donnamaria furioso con Antonella: “Mi chiami cane, vergognati!”/ “Sei fuori di testa, imbecille!”

Lite furiosa tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF Vip: “Fai l’amico con tutti perché hai paura delle nomination!”

Le scintille tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria delle ultime ore al Grande Fratello Vip sono poi scoppiate in un’accesa lite. Colpa di una frase di troppo della modella che è tornata a chiamare il suo fidanzato ‘cane’. Come già raccontato in precedenza, Edoardo Donnamaria si è pentito di aver nominato Oriana Marzoli che, al di là di qualche dissapore, è sua amica. Questo ha però infastidito Antonella che si è perciò scagliata contro il fidanzato.

Edoardo ha voluto allora chiarire la sua posizione: “Io sono libero di sentirmi in colpa o dispiacermi se una persona a cui voglio bene va in una nomination difficile e io non me l’aspettavo? Sono libero o non sono libero?“, ha tuonato contro Antonella, che ha replicato: “Fai l’amico con tutti perché evidentemente hai paura delle nomination e di metterti contro il tuo gruppetto“. “Non mi sembra di fare il carino con tutti, con Antonino non ci diciamo una parola, così come con Attilio“, ha però fatto notare lui.

Edoardo Donnamaria contro Antonella: “Mi hai chiamato cane, vergognati!”

Le motivazioni di Antonella Fiordelisi – che è arrivata anche ad accusare Edoardo di averle messo le mani addosso – hanno scatenato la replica infuriata del fidanzato. “Qua c’è un clima di M, se io vengo da te e ti dico ‘Antonella mettiti in testa che io ad Oriana voglio bene’ te mi rispondi ‘Sei un cane non ti voglio più vedere’. Questa sei, accetta la verità dei fatti.” E ha continuato accusandola: “Brava! Che tu mi dica che sono un cane perché sono andato da Oriana a dirle che mi dispiace? Ma te stai fuori di testa, cane lo dici a tua sorella, imbecille“. Antonella ha allora provato a giustificarsi: “Cane te lo dicono tutti quanti e in tre mesi sei stato zitto! Te lo dico io e sbrocchi“, Edoardo ha però replicato e chiuso la discussione: “E lo sai dopo che me l’ha detto Oriana cosa è successo? Che mezzora dopo è venuta piangendo chiedendomi scusa. Tu cosa hai fatto? Che sei andata a dormire in un altro letto. Ti devi vergognare“.

