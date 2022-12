Edoardo Donnamaria furioso con Antonino e Antonella/ “Mi avete rotto il cazz*”

Edoardo Donnamaria scontro con Antonino: il motivo della lite

Dopo settimane di tregua ricominciano gli scontri tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. I due gieffini, mentre erano nel giardino del Grande Fratello Vip 2022, hanno discusso animatamente. Le ragioni della lite riguardano il fatto che il bel parrucchiere abbia legato con il volto di Forum solo per far piacere ad Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria si infuria e dichiara: “Prendermi dell’insicuro da una persona che a mia volta reputo un insicuro, perchè uno che passa le giornate a guardarsi allo specchio a mettersi le creme tutti i giorni che mi dice che io ho le mie insicurezze. Non l’hai usato in maniera costruttiva ma per abbassare la mia personalità. Non la trovo una cosa né accettabile né educata. Visto che ho capito che il tuo modo di avere un rapporto con me non era una cosa che a te facesse piacere, per trovare una confidenza, ma era una cosa che facevi solo perchè tu vuoi bene ad Antonella per me basta“. Il volto di Forum, parlando poi con Daniele Dal Moro, ha specificato che non vuole più avere nulla a che fare con Antonino.

Edoardo Donnamaria sbotta contro Antonella Fiordelisi: “Mi hai rotto il cazz*”

Dopo la discussione con Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria ha perso la pazienza anche con Antonella Fiordelisi. La schermista ha ricominciato a parlare dell’hair stylist e Giaele, e questo ha fatto infuriare il volto di Forum: “Senti basta con sto Antonino mi avete rotto il C. Poi te stai a parlare di lui tutto il giorno. ‘Antonino di qua, Antonino fa questo, Antonino fa quello, Antonino si comporta meglio di te, Antonino fa bene’. Mi hai rotto proprio i co*****i. Mi hai rotto il cazz* Antonè! E litighi con me e vai appiccicata a lui, mi hai rotto il ca**o p**ca pu***na. Ma andatevene a fare in c*lo“. Sembra che Edoardo sia esasperato e parte del web lo comprende e si schiera dalla sua parte.

