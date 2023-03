Edoardo Donnamaria, furioso dopo la squalifica?/ “Ginevra in studio e lui no”

Edoardo Donnamaria: dopo la squalifica, furioso con il GF Vip

Settimana scorsa Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 2022: “Edoardo siamo stati spesso tolleranti con il gruppo e con te in particolare, dopo il mio ultimo richiamo come se niente fosse, hai avuto l’ennesima reazione esagerata con atteggiamento aggressivo e intollerabile, le conseguenze sono inevitabili: sei ufficialmente squalifica dal gioco”, sono state le parole di Alfonso Signorini nella puntata di giovedì scorso.

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, l’ex concorrente sarebbe furioso col programma che, nonostante la squalifica, ha permesso a Ginevra Lamborghini di sedere in studio, mentre a lui non è stato concesso di fare il suo ingresso in studio: “Pare che Edoardo Donnamaria sia furioso contro la scelta di non farlo presenziare in studio… e vorrebbe capire perché Ginevra e Ciacci sì e lui no”, ha scritto Venza nelle sue storie di Instagram.

Edoardo Donnamaria perché non può andare in studio?

Ricordiamo che Ginevra Lamborghini, espulsa dal Grande Fratello Vip per una frase che incitava al bullismo, non solo è tornata in studio, dove ha avuto anche modo di chiarirsi con Marco Bellavia, ma è anche rientrata in casa come guest star. Questo trattamento ed Edoardo Donnamaria non è stato riservato. Come mai? Il motivo sarebbe dovuto al cambio di rotta imposto nelle ultime settimane al reality show: consentire a Edoardo di tornare in studio sarebbe stato incoerente rispetto alle scelte volute dai piani alti di Mediaset. Intanto, da quando è uscito dal Grande Fratello Vip, Donnamaria pensa solo ad Antonella Fiordelisi, che in casa gira con le mutande del ragazzo: “Ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale, ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male”, ha detto ai microfoni di RTL 102.5. Nei giorni scorsi, infatti, il volto di Forum è andato fuori dalla casa di Cinecittà a urlare col megafono per la sua Antonella.

