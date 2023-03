Edoardo Donnamaria gela Antonella: “Non mi ama”/ “Non dice la verità ma ciò che funziona al GF Vip”

Edoardo Donnamaria, rivelazioni pesanti su Antonella Fiordelisi: “Non è innamorata di me”

I turbolenti cinque mesi vissuti nella Casa del Grande Fratello Vip sono culminati negli ultimi giorni con nuovi sospetti e liti per i Donnalisi. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono ormai agli sgoccioli e tirano avanti un rapporto che, finora, ha vissuto più momenti difficili che belli. Edoardo, di questo rapporto, è tornato a parlare in un momento di confidenza con Martina Nasoni, che anticipa la diretta del GF di oggi 2 marzo.

Quando Martina gli ha chiesto se pensa che Antonella lo ami, Edoardo, come riporta Blogtivvù, ha replicato: “Io sento che sicuramente lei prova un sentimento per me che può essere anche forte. Non credo che sia amore, – ha ammesso il gieffino – in ogni caso io mi prendo le mie responsabilità perché io l’ho conosciuta che era fatta in un certo modo e nel momento in cui io vado incontro ad una persona che è l’opposto di me per tante cose, magari potrei aspettarmi certe cose. Ma nel momento in cui non ci si capisce, non si trova un punto di raccordo sui fatti. Come faccio a stare con una persona così?”

Edoardo Donnamaria: “Antonella? Non ti dice la verità”

Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di dichiarazioni pesanti che, se saranno mostrate ad Antonella Fiordelisi, scateneranno nuovi scontri al GF Vip. “Io all’inizio di questo programma e del nostro rapporto, un lato suo e che io pensavo fosse così e che invece ho sbagliato proprio, è che credevo fosse una che dicesse la verità così come stava, e invece purtroppo sono arrivato alla conclusione che lei non ti dice la verità ma ti dice la cosa che secondo lei funziona in questo programma.” ha concluso il gieffino.

