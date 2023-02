Edoardo Donnamaria geloso di Antonella Fiordelisi/ Sonia Bruganelli sbotta: “Sei tu…”

La gelosia di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi

Uno degli argomenti principali della 34esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 è stato la gelosia di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi. Dopo aver visto un confessionale in cui Antonino giocava con la panna spalmandone un po’ sul viso di Antonella, Edoardo ha perso le staffe e, dopo una lite, vedendo l’atteggiamento della fidanzata che, in risposta alla loro discussione cantava e ballava per distrarsi, non ci ha visto più decidendo di lasciarla il giorno di San Valentino. Una decisione di cui si è pentito subito dopo e che lo ha convinto a tornare da Antonella a cui ha poi chiesto scusa spiegandole i motivi della sua reazione che, lui stesso, ha definito “esagerata”.

La gelosia di Edoardo ha portato anche Alfonso Signorini a rimproverarlo in diretta: “Che nel 2023 una ragazza non abbia tutto il diritto di ballare solo perchè è fidanzata a me sembra una grande str*n**t*, mi sembri davvero esagerato e pesante“, ha detto il conduttore.

Sonia Bruganelli difende Antonella Fiordelisi

A schierarsi totalmente dalla parte di Antonella Fiordelisi è stata Sonia Bruganelli convinta che, nell’ultimo periodo, sia soprattutto Edoardo ad arrabbiarsi per qualsiasi cosa scatenando, poi, la lite. “In realtà ultimamente sei tu che scleri per delle cose che hanno pochissimo senso e poi ti stupisci che lei abbia voglia di ballare, da donna è pesante aver paura di respirare, è brutto”. Il romano si è difeso così: “Le cose diventano pesanti insieme”.

Nel corso della puntata, poi, Oriana Marzoli, eletta preferita dal pubblico, mandando direttamente al televoto Nikita, ha svelato che Edoardo ha raccontato che Antonella aveva avuto dei sospetti sull’amicizia di Nikita nei suoi confronti perchè le avrebbe detto la frasi “insieme siamo forti”. Sia Antonella che Nikita hanno negato mentre Edoardo ha ribadito di aver sentito quella frase mesi fa. Anche in questo caso, la Bruganelli si è schierata dalla parte di Antonella esortando Edoardo a non raccontare alle persone che, in casa, non sopportano Antonella, ciò che la fidanzata gli racconta.

