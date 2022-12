Edoardo Donnamaria geloso di Luca Onestini? / “Ad Antonella le hai toccato…”

Edoardo Donnamaria svela un retroscena su Luca Onestini: “L’altra volta…”

Edoardo Donnamaria geloso di Luca Onestini? Antonella Fiordelisi racconta di poter scherzare tranquillamente con determinate persone in Casa, perché sa, certa dei suoi comportamenti, che non scaturirebbe nessuna gelosia da parte della sua dolce metà. La VIP, sottolineando la sua tesi, fa l’esempio di Onestini e dichiara che con lui potrebbe scherzare senza problemi perché ad Edoardo non darebbe fastidio. Ad intervenire subito sulle dichiarazioni di Antonella c’è il bel romano, che invece, dichiara di non concordare con il discorso appena fatto dalla schermitrice.

Il VIP racconta di aver visto degli atteggiamenti con Onestini che gli hanno dato particolarmente fastidio, “L’altra volta gli hai toccato la gamba” afferma facendo notare che al suo occhio attento nulla sfugge. “Non è una questione dei soggetti coinvolti” ribatte ancora rivolgendosi ad Antonella, “Ma da come ti comporti tu.” “La questione è come reagisce lei” dice ancora Edoardo parlando con i suoi compagni di avventura. Per il VIP, non è un problema scherzare e giocare ma è l’intenzione che si cela dietro quegli scherzi. Se da una parte Onestini concorda con quanto detto dal suo compagno di avventura, il comico non condivide, “Non è un po’ troppo?” Chiede incuriosito, “Sono fatto cosi” risponde a tono lo speaker romano.

Dopo essersi isolato e aver fatto ‘pace’ con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria si è ritrovato a parlare con lei, Charlie Gnocchi e Luca Onestini di alcune dinamiche comportamentali della vippona che gli darebbero molto fastidio e su cui non riuscirebbe ad andare oltre. Ma a colpire tutti e a lasciarli a bocca aperta è stata una rivelazione inedita a cui il gieffino si sarebbe lasciato andare durante il suo discorso. Riferendosi ad Antonella e ad alcuni suoi atteggiamenti nei suoi confronti, ha così rivelato: “Quando ero un ragazzino, non ci pensavo al mio futuro. Avendo ora trent’anni ci penso e cerco una ragazza che mi dà determinate cose. Se sono single da quattro anni è perché non avevo ancora trovato quella ragazza. Dato che Antonella me le dà…“.

Subito, sentendo queste parole, Antonella ha sorriso emozionata. E anche Luca Onestini, sentendole, ha sintetizzato il discorso del coinquilino sottolineando la frase appena sentita e ribadendo come sia quello il punto centrale di ogni cosa mentre tutti gli altri discorsi sono solo “contorno“. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip e la loro storia d’amore continua ad emozionare.











