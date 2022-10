Edoardo Donnamaria ha avuto un rapporto con Antonella?/ Lui evita l’argomento e…

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto un rapporto? Daniele Dal Moro lo stuzzica ma…

Daniele Dal Moro stuzzica Edoardo Donnamaria sul rapporto con Antonella Fiordelisi. Nelle scorse settimane è circolato sui social un video choc in cui sembra che i due siano stati impegnati in un rapporto intimo sotto le coperte. Che i due siano attratti l’un l’altro è palese. Del resto ci sono già stati diversi momenti teneri tra la modella e l’influencer, ma al momento non è dato sapere fino a che punto siano arrivati realmente. Nelle scorse ore Daniele Dal Moro ha cercato di carpire maggiori dettagli sull’intimità che Edoardo avrebbe avuto con Antonella Fiordelisi. Edoardo però ha replicato a tono: “Posso chiederti di non insistere su questo argomento? Non voglio rispondere per rispetto a lei”. La conversazione sta dividendo il pubblico ma in molti hanno apprezzato il gesto di Edoardo che ha dimostrato rispetto nei confronti di Antonella Fiordelisi senza scendere nei dettagli intimi.

Edoardo Donnamaria: "Antonino Spinalbese è falso"/ "Si sente superiore e..."

Daniele Dal Moro è stato invece criticato e tanti hanno ritenuto inopportune le sue domande. In realtà qualcuno ha fatto notare che in un’occasione Edoardo Donnamaria ha commentato in modo poco carino la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A un certo punto Amaurys si è domandato se i due avessero o meno “concluso” durante la loro conoscenza all’interno della Casa. Il primo a rispondere è stato proprio Edoardo Donnamaria, il quale ha prontamente risposto: “Concluso no, però Basciano si è fatto fare…”, per poi fare un gesto decisamente inequivocabile.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: bacio nella notte/ Poi l'avvertimento...

Edoardo Donnamaria fa una rivelazione choc su Alessandro Basciano, social impazziti

Le parole di Edoardo Donnamaria non sono state apprezzate dal web. Quando il ragazzo ha pronunciato quelle parole, la regia ha staccato cambiando inquadratura e censurando di fatto il discorso. I fan della coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono scagliati contro Edoardo sui social: “Ragazzi ma quanto è patetico?! Lascia stare Alessandro Basciano. Non ti conviene dire queste cose. Fatti i fatti tuoi che meglio” scrive qualcuno; “Ma cosa ne sa lui di quello che facevano Ale e Sophie? Pensi a lui e quello che fa con Antonella che ora corre dietro ad Antonino”, lo rimprovera un altro utente.

Edoardo Donnamaria: rivelazione hot su Basciano e Sophie Codegoni/ Regia censura ma…

E ancora “Comunque Edo che dice che Sophie a Basciano gli ha fatto qualcosa, onestamente va fatto twittare, perché lo schifoso l’ha detto sotto le telecamere. Ecco cosa vuole da Antonella e perché ci torna, perché è un affamato”. Qualcuno invece consiglia a Alfonso Signorini di invitare in studio i due interessati: “Signorini lunedì che ne dici di invitare i coniugi Basciano così nella casa del Gf Vip vedono come ci innamora e si costruisce una favola d’amore?”. Su Twitter era stato condiviso il video in cui Edoardo Donnamaria mimava il gesto incriminato ma poco dopo un utente si è accorto che era stato rimosso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA