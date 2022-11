Edoardo Donnamaria ha bestemmiato al GF Vip?/ Possibile squalifica per il gieffino

Edoardo Donnamaria a rischio squalifica? Circola un video di una presunta bestemmia

Edoardo Donnamaria ha ricevuto un aereo dai suoi fan, mentre era in giardino con Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e Tavassi. Il volto di Forum, dopo aver ringraziato per il bellissimo messaggio avrebbe pronunciato una gravissima bestemmia.

Francesco Chiofalo avverte ancora Edoardo/ "Antonella sta con te per convenienza"

Il video tik tok che sta facendo il giro del web sembra suggerire che Edoardo Donnamaria abbia detto: “Por*o Dio“, che paura”. Questo tipo di bestemmia, da regolamento, viene punita con la squalifica del concorrente; come nei casi precedenti, la produzione dovrà indagare sui filmati e capire se queste parole siano state dette effettivamente dal volto di Forum. Sicuramente, a pronunciarsi in merito alla questione interverrà Alfonso Signorini comunicando l’eventuale decisione del Grande Fratello Vip 2022.

Chicca, mamma Edoardo Donnamaria svela "Ne ha combinate tante"/ "Sono sempre stata un po’ severa..."

Edoardo Donnamaria, Francesco Chiofalo lo mette in guardia su Antonella

Edoardo Donnamaria potrebbe essere squalificato dal Grande Fratello Vip 2022, se risultasse aver pronunciato la bestemmia che gira sul web. Per il volto di Forum sarebbe un trauma soprattutto separarsi dalla sua Antonella Fiordelisi, con la quale ha instaurato una relazione nella Casa.

A questo proposito, Francesco Chiofalo ex della schermista ha lanciato un messaggio ad Edoardo Donnamaria mettendolo in guardia sulla Fiordelisi. “Sono troppe le scorrettezze nei miei confronti che ho visto compiere non solo da Antonella, ma da tutta la sua famiglia. Dunque, ti dico di stare attento, apri gli occhi Edoardo. Non hanno smesso di stare insieme e anche di amarsi, hanno continuato a sentirsi e a mandare messaggi di passione fino a un secondo prima che a lei fosse tolto il cellulare. Lei mi aveva chiesto di fare lo stesso quando stavamo insieme e doveva entrare all’Isola dei Famosi. Naturalmente io non ho accettato e non è stata neanche scelta. All’inizio della nostra storia lei era una ragazza sconosciuta, vicino a me è diventata un’influencer strapagata. Le ho dato tutto quello che potevo ma dopo due anni, quando l’effetto Chiofalo si era ormai esaurito ho capito che al padre non andavo più bene.”

Stefano Fiordelisi, la reazione del padre di Antonella alla notte hot con Edoardo/ Quel like su twitter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA