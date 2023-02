Edoardo Donnamaria ha toccato il sen* di Nicole Murgia al GF Vip?/ Un video scatena il web!

Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia; c’è qualcosa di più che un’amicizia?

Le storie d’amore al GF Vip non per nulla rare, ma il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nell’attuale edizione è sicuramente unico nel suo genere. Una tira e molla pazzesco: liti furibonde e momenti di tenerezza intervallate da rari momenti di pace e quiete. A guastare la serenità di coppia partecipa anche l’occhio clinico del web: nelle ultime ore infatti circola in rete un video con protagonista proprio Edoardo Donnamaria, sotto accusa per una particolare vicinanza a Nicole Murgia.

Il video in questione è solo l’apice di un rapporto sempre più stretto tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. I due hanno legato molto nel corso delle ultime settimane e spesso il volto di Forum ha avuto modo di sfogarsi proprio con l’attrice in riferimento al rapporto travagliato con Antonella Fiordelisi. L’ira del web non è però riferita alla semplice amicizia nata tra i due: in un video virale sul web, Edoardo Donnamaria sembra sfiorare in maniera maliziosa una parte del corpo intima di Nicole Murgia.

Edoardo Donnamaria e il “gesto” per Nicole Murgia: un video scatena la rabbia del web

Il video incriminato vede un gruppo di concorrenti del GF Vip intenti a trascorrere momenti di relax in giardino, compresi Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. I due sembrano particolarmente vicini, stretti in un tenero abbraccio che apparentemente appare come innocuo. In un frame notato dal web, il giovane volto di forum sembrerebbe azzardare un “tocco” di troppo nei confronti dell’attrice, decisamente fuori luogo visto il suo rapporto con Antonella Fiordelisi.

Nello specifico, un mano di Edoardo Donnamaria pare scendere lentamente all’altezza del seno di Nicole Murgia che, prontamente, sembra bloccare la mano del ragazzo. Chiaramente, viste le molteplici accuse ai danni di Antonella Fiordelisi soprattutto per motivi di gelosia, il web è letteralmente esploso contro il volto di forum per le azioni osservate nel video. Tra accuse di ipocrisia ed epiteti non proprio ripetibili, gli utenti in rete sperano che la questione sia trattata anche nella puntata di questa sera. Il video e i frame oggetto di dibattito sono comunque poco chiari; è difficile dunque asserire con certezza se l’ira del web sia giustificata oppure no. La realtà dei fatti potrebbe essere rivelata dai diretti interessati proprio nella prossima puntata del GF Vip.

