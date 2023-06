Edoardo Donnamaria ha tradito Antonella Fiordelisi?/ Spunta la testimonianza: “Ecco la verità”

Edoardo Donnamaria ha tradito Antonella Fiordelisi?

Perché Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati? È ancora questa la domanda che molti fan della coppia si pongono dopo l’annuncio della fine della loro relazione. Il silenzio dei due ex gieffini sull’argomento favorisce il proliferare di ipotesi sulla rottura, alcune dei quali parlano anche di tradimento.

C’è allora chi ritiene che questo triste finale sia stato causato da un tradimento di Edoardo ai danni di Antonella; ma è davvero così che stanno le cose? La domanda in questione è stata posta ad Alessandro Rosica (Investigatore Social), che su Instagram ha quindi chiarito la situazione.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati per un tradimento? Parla Alessandro Rosica

“Ma è vero che Donnamaria ha un altra?”, è la domanda posta da un utente a Rosica. Questa la sua risposta: “Fake News! Non ha nessuno e non vuole nessuno. Da ciò che vedo e sento per me rimane un bravo ragazzo.” Edoardo Donnamaria non avrebbe dunque tradito Antonella Fiordelisi.

Proprio Edoardo, dopo lo sfogo social in lacrime in cui Antonella lo accusava di ‘sfruttarla’ e di non voler apparire sui social insieme a lei, aveva spiegato il motivo del suo allontanamento: “Mi dispiace molto per come sono andate le cose. Ho deciso io di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale, li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante”.

