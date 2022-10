Edoardo Donnamaria, il dramma del suo passato: “Avevo un gemello ma…”/ La dolorosa confessione

Edoardo Donnamaria, è di nuovo scontro con Antonino Spinalbese

Nuovo scontro nella notte tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Edoardo ha cercato di chiarire con Antonino dopo la discussione avvenuta nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Antonino Spinalbese non ha digerito il modo in cui Edoardo lo avrebbe definito padre di famiglia ma l’ex volto di Forum ci tiene a chiarire: “Ti voglio dire tre cose. Prima cosa, non mi sarei mai permesso di giudicare te come padre di famiglia. Il buon padre di famiglia eri tu prima di litigare con me. Sempre attento a non pestare i piedi, sempre carino”. Antonino Spinalbese però rimane fermo sulla sua posizione: “Mi nomini dicendo che sono il più finto della casa. Cioè stavi con me dalla mattina alla sera e mi hai nominato. Non voglio parlare con te, sei una persona finta. Non c’è una telecamera che ha visto la spallata, non esiste il video. Sembro un imbecille perché dichiaro una cosa che nessuno ha visto. Non ho voglia di parlare con te perché io mi arrabbio e faccio la solita figura. Sei una persona finta e bugiarda, io e te sappiamo com’è la realtà”.

Edoardo Donnamaria dopo quel confronto con Antonino si è sfogato con Sofia Giaele De Donà e ha rivelato che secondo lui Antonino non sarà mai pronto a parlare con lui: “Volevo spiegarmi con Antonino almeno per la questione del padre di famiglia. Lui non ha nessuna voglia di parlare con me nemmeno in futuro. Non è che non è pronto. Non lo sarà mai”.

Edoardo Donnamaria “Lo sai che io avevo un gemello? Nella pancia. Eh non te l’ho detto, non è nato però”

Edoardo Donnamaria si è conquistato l’affetto del pubblico durante le prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, Edoardo ha svelato un inedito retroscena sul suo passato. Mentre chiacchierava con alcuni inquilini, compresa Antonella, Edoardo Donnamaria ha raccontato di avere un gemello che purtroppo però non è mai venuto alla luce: “Lo sai che io avevo un gemello? Nella pancia. Eh non te l’ho detto, non è nato però”, ha rivelato. La confessione di Edoardo Donnamaria ha fatto il giro del web e in molti si sono commossi.

Negli ultimi giorni però Edoardo ha anche indignato il web per alcune dichiarazioni fatte su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il ragazzo ha fatto infatti delle illazioni sul loro conto su quanto avvenuto tra loro nella casa. Amaurys Perez si era domandato se i due avessero o meno “concluso” durante la loro conoscenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Il primo a rispondere era stato proprio Edoardo Donnamaria, il quale ha prontamente risposto: “Concluso no, però Basciano si è…”, per poi fare un gesto decisamente inequivocabile. Il web non ha apprezzato affatto quel gesto ritenendolo decisamente fuori luogo e volgare.











