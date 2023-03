Edoardo Donnamaria, il padre: “Sul van-gate copri qualcuno”/ “Con Antonella…”

Enzo Donnamaria, padre di Edoardo, protagonista al Grande Fratello Vip di una sorpresa per il figlio, nel quale ha incitato il ragazzo e fatto il punto sul comportamento avuto nella Casa: “Oggi doveva venire mamma ma non se l’è sentita. Credo che sarebbe stato ingiusto negarti la possibilità di farci una chiacchierata ancora una volta. Ci manchi, siamo lì a discutere tutti i giorni, non ce la facciamo più. Non hai seguito i miei consigli“.

EDOARDO FRANCO, CHI È VINCITORE DI MASTERCHEF ITALIA 12/ "Ora investirò sulla cucina"

Il padre ha sottolineato poi: “L’ultima puntata per noi è stata una sofferenza ma alla fine ne sei uscito bene. Hai fatto delle fesserie, errori, inutile ribadire il concetto. Però, oltre agli errori, c’è anche un discorso di narrazione. Se tu e voi parlate dietro, allora cosa succede? Che i riporti distorcono la realtà e viene fuori una realtà distorta che dipende da voi. Tutti riportano solo quello che vogliono mentre tu dici quello che pensi. Sul van-gate, tu copri qualcuno o qualcosa e le cose non sono andate così”.

Tony Toscano, proposta di matrimonio a Sarah Altobello/ Lei: "Ci penserò ma..."

Enzo Donnamaria: “Non voglio salutare Antonella”

Parlando di Antonella Fiordelisi, Enzo Donnamaria ha spiegato: “Non voglio salutarla, non è mancanza di rispetto ma non voglio incidere su questo rapporto. Mio figlio lo vedo Edo contro Edo, credo che abbia detto una cosa giusta: se la vedranno fuori da qui. Qui è bene che sia sereno e tranquillo, così come Antonella. Non parlatevi dietro, ve l’ho già detto. Io non posso incidere su questa storia, devono vedersela loro”. Il padre ha poi raccontato la verità sulla famosa scritta fuori dal seggio: “C’era scritto ’43’ nell’iPad. Gli volevo solo far sapere che aveva preso il 43% di gradimento, manco la Meloni ce l’ha!”.

LEGGI ANCHE:

Antonino punge Edoardo al GF Vip: "Ragazzo immaturo e incivile"/ "Ha voluto ridare la cattiveria…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA