Edoardo Donnamaria in lacrime per Antonella/ “La Murgia? L’abbracciavo perchè…”

Edoardo Donnamaria in lacrime dopo la clip con la Murgia: cosa è successo

Edoardo Donnamaria è entrato in crisi dopo che, in puntata, è stata mostrata una clip dove sembra palpare il seno della Murgia. Antonella Fiordelisi non l’ha presa affatto bene e non rivolge neanche la parole al volto di Forum che ha paura di perderla.

Edoardo Donnamaria ha un crollo e si sfoga con Tavassi e Micol: “Io gli abbracci e tutto lo facevo davanti a lei ma proprio perchè neanche ci pensavo.” Il volto di Forum ribadisce che la Murgia è solo un’amica per lui: “L’abbracciavo perchè le voglio bene. Ovviamente è colpa mia perchè mi sono messo in mezzo a ste cose e vi ho tirato in mezzo pure a voi. Mo Antonella è la martire e voi le andate contro…, mi dispiace pure per voi. Mi dispiace pure per lei che deve vedere una clip dove sembra che ci provo con la Murgia. Mi dispiace per tante cose“.

Edoardo Donnamaria: “Ho paura che questo rovini il rapporto con Antonella”

Il rapporto altalenante tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è ancora più compromesso, dopo le immagine che mostrano il volto di Forum insieme alla Murgia. Il gieffino si lascia andare ad un lungo sfogo con Micol e Tavassi che cercano di stargli vicino.

“Sono tre mesi che cerco di non rovinare quello che abbiamo costruito io e Antonella e a prescindere da quello che succede qua dentro io voglio uscire con lei, voglio vedere che succede con lei fuori. Il fatto che una puntata possa mettere in discussione quello che ho fatto e subito per lei...” conclude Donnamaria in lacrime. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

