Edoardo Donnamaria in ospedale, fan in allarme/ Il padre: “Ha dato tutto e…”

Perchè Edoardo Donnamaria è in ospedale? L’annuncio del padre

Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 2022 Edoardo Donnamaria si è mostrato fuori dalle mura della casa con il megafono, intento ad urlare frasi d’amore ad Antonella Fiordelisi. Tutto bene fin qui, ma nelle ultime ore il padre del volto di Forum ha pubblicato una foto del figlio steso su un lettino di ospedale.

Vincenzo Donnamaria, alla foto di Edoardo Donnamaria, ha allegato un messaggio: “Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!”. Non sono chiari i motivi per cui il volto di Forum si trovi in ospedale, considerando che l’uomo ha preferito mantenere il riserbo sulla questione. Potrebbero essere normali visite di routine dopo aver trascorso mesi chiuso nella casa del GF Vip, ma ancora non ci sono stati chiarimenti da parte del diretto interessato.

Nicole Murgia su Edoardo Donnamaria: “gli ho scritto ma…”

Nicole Murgia è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2022 dopo i fatti legati al Van-Gate. L’attrice ha saputo della squalifica di Edoardo Donnamaria, con il quale ha legato molti nella casa. Ai microfoni di Turchesando, l’ex concorrente del GF Vip ha dichiarato di aver scritto al volto di Forum, ma di non aver ottenuto risposta.

“Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente e che meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo ancora sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole che Antonella si arrabbi? Magari lei pensa che ci diamo alla pazza gioia” ha affermato Nicole Murgia.











