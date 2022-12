Edoardo Donnamaria insulta Antonino: “Sei un porco”/ Scontro al GF Vip: “Vuole provocarmi, è geloso di me”

Edoardo Donnamaria contro Antonino Spinalbese al GF Vip: “Sei un porco”

Ennesimo scontro al Grande Fratello Vip tra due concorrenti tra cui proprio non scorre buon sangue. Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria si ritrovano faccia a faccia nella stanza led per confrontarsi sulla lite avuta in settimana a causa di Antonella Fiordelisi. La gelosia di Edoardo lo ha portato ad avere uno sfogo contro Antonino durante il quale è arrivato a chiamarlo ‘porco’, riferito al suo comportamento con le donne.

Sonia Bruganelli fulmina Oriana "Va bene difendere le donne, ma..."/ "Perché ci sei tornata"

In diretta in prima serata Edoardo ha però cercato di minimizzare, dichiarando di utilizzare questo termine con leggerezza e non con accezione gravemente negativa come si può pensare. Non è però della stessa opinione Antonino che, senza perdere le staffe per l’epiteto, replica a Donnamaria: “Lui mi provoca con questi suoi aggettivi senza senso perché lui di base ha una gelosia nei confronti di Antonella però se la prende soprattutto con me.”

Genitori Antonino Spinalbese/ Il suicidio del padre e il rapporto con la mamma Lucia

Edoardo Donnamaria tra Antonino e Antonella: “Me la prendo con lei”

Edoardo replica ad Antonino, spiegando la sua visione dell’intera vicenda: “Le mie reazioni su Antonino nascono soprattutto da ciò che è accaduto in passato. Io non me la prendo con Antonino, che non mi deve nulla, ma con Antonella”. La Fiordelisi, dal canto suo, sottolinea che quella con Spinalbese è soltanto una bella amicizia: “Io e Antonino parliamo tantissimo, non c’è mai stato un contatto fisico. Noi siamo davvero amici, c’è un rapporto tranquillo.”

LEGGI ANCHE:

Fidanzato Ginevra Lamborghini, chi è?/ Lei conferma la storia e chiude con Spinalbese: "Solo ottimi amici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA