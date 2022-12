Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi/ “Basta, una così non la voglio”

Edoardo Donnamaria furioso con Antonella Fiordelisi

L’imitazione di Oriana Marzoli che Antonella Fiordelisi ha fatto come prova del Grande Fratello Vip 2022 ha letteralmente fatto infuriare Edoardo Donnamaria. Dopo aver invitato l’ex schermitrice a non presentarsi in salone con il perizoma chiedendole di coprirsi, di fronte all’atteggiamento e ai siparietti che Antonella ha fatto con Antonino Spinalbese, ha perso la pazienza. Furioso si è chiuso nel van dove, poco dopo, è stato raggiunto da Antonella che ha provato a ricucire i pezzi. Edoardo, tuttavia, non ne ha voluto sapere e ha mandato via Antonella non nascondendo la propria rabbia.

Antonella Fiordelisi imita Oriana Marzoli che sbotta "Pessima"/ Poi promette vendetta

“Ti prego lasciami in pace. Me ne fai una ogni giorno sono stufo. Già non stavo bene anche prima, poi oggi hai fatto questo. Ti sei messa in perizoma, ma dove ca**o vivi? Ti sei messa pure a 90 davanti ad Antonino. Da oggi in poi fai il ca**o che ti pare e fai pure la scema con chi vuoi, sì sono serio adesso Antonella”, ha sbottato Edoardo.

GF Vip, Antonella imita Oriana: è bufera sul web!/ Travolto anche Edoardo Donnamaria…

Edoardo Donnamaria dice basta: tutto finito con Antonella Fiordelisi?

Edoardo Donnamaria si è poi sfogato con Luca Onestini, ma anche con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia non nascondendo la propria delusione nei confronti di Antonella. “Per me è follia. Come se io avessi dovuto imitare Antonino e avessi portato Oriana nel van. Dai ma non ci sono parole. No ma io sono sicuro, non ci voglio stare con una persona in quella maniera. Infatti non ci voglio stare con lei, non è che la voglio cambiare”, ha detto ricevendo la solidarietà di Tavassi e della Incorvaia.

Poi ha annunciato la scelta di mettere un punto. “Infatti basta, basta, basta. Forse quando hop visto le cose belle ho visto male che vi devo dire. Ma via, a me una roba del genere non mi piace. No, no ragazzi basta, è basta davvero, finita. Non è possibile che sto così tutti i giorni. Adesso nemmeno mi viene da piangere. Una persona che mi tratta così male non l’ho mai trovata in vita mia. Sono sicuro, una così accanto a me non ci può stare e non ce la voglio”. I due, poi, non si sono più parlati. Antonella si è chiusa nella stanza di Luca Salatino, Luca Onestini e Charlie Gnocchi dormendo con loro mentre Edoardo ha dormito con Alberto lasciando vuoto il letto che dividevano.

Edoardo Donnamaria, lite con Antonella Fiordelisi/ Micol Incorvaia scatena tutto

Edoardo: "Io con una persona così non ci voglio stare!" 💔 #GFVIP https://t.co/6QuUNVNTyb — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 15, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA