Edoardo Donnamaria, l’esibizione al Pizza Village scatena il web: “Stonato, imbarazzante”/ Video: lui replica

Edoardo Donnamaria canta al Pizza Village di Napoli e scatena le critiche del web

Edoardo Donnamaria è finito al centro delle critiche. L’ex gieffino, qualche giorno dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, ha pubblicato un singolo dal titolo ‘Il cielo stellato’. Una canzone dedicata alla sua fidanzata Antonella Fiordelisi e con la quale si è recentemente esibito live agli eventi di RTL 102.5 al Pizza Village di Napoli.

Edoardo Donnamaria si esibisce al Pizza Village 2023/ La dedica ad Antonella Fiordelisi, che sale sul palco

Un’esibizione che è stata accolta dalla reazione entusiasta dei Donnalisi, i fan della coppia, ma che sul web ha invece scatenato reazioni di ben altro tenore. La performance di Edoardo ha infatti sollevato una serie di critiche, da chi lo ha accusato di essere stonato a chi lo ha trovato senza il minimo entusiasmo sul palco.

Edoardo Donnamaria rompe il silenzio sulla pausa dai social/ "Mi piace usarli per qualcosa di utile"

Edoardo Donnamaria replica alle critiche ricevute

“Un’esibizione imbarazzante…ancora di più chi lo segue e lo osanna a cantante”, ha scritto un utente che ha avuto modo di ascoltarlo. E ancora tra i commenti si legge: “Ma questo è stonato come una campana, zero presenza scenica, il pubblico che dorme tranne, quelle dieci che lo idolatrano, io sto male”; “Oh santo cielo!! Che orrore, ma chi ha potuto permettere ciò? Ma quanto ha pagato? Ma quanto è raccomandato? Sembra uno di quei provini ridicoli di italian got talent”; “Sono in imbarazzo per lui, svogliato, stonato, ma poi che l’ha vestito?”.

Edoardo Donnamaria convince a Napoli Pizza Village/ Il traguardo dell'ex Gfvip

Alle molteplici critiche ricevute, Edoardo Donnamaria ha così risposto: “A prescindere dalle polemiche, voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti i Donnalisi, in particolare per il supporto della prima sera, vedervi li con me uniti con tutti quei cartelloni è stata un’emozione che non dimenticherò mai..comunque vada“.

Comunque per me il problema non è neanche che sia stonato come una campana perché evidentemente a qualcuno piace sentirlo anche così ma è proprio la mancanza di presenza scenica sembra che gli abbiano puntato una pistola in testapic.twitter.com/iZryiqeNIw — Elle percentuali✨ (@supremanes) June 23, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA