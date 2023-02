Edoardo Donnamaria lite con Antonella Fiordelisi/ “Il problema non è Antonino ma lei”

Nuova crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Non c’è pace tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A scatenare nuovamente la crisi tra i due concorrenti del Grande Fratello vip 2022 sono state le parole che Edoardo ha detto in diretta durante la 35esima puntata del reality. Dopo aver visto un filmato in cui gli amici come Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia criticavano duramente Antonella, Edoardo ha deciso di parlare ribadendo quanto sia importante il rapporto con Micol definendola un’amica speciale che gli è stata vicinissimo all’interno della casa quando erano lontani. Dopo la puntata, i due hanno avuto un confronto durante il quale Antonella ha teso la mano al fidanzato.

“Io accetto che tu veda queste persone che parlano male di me, ma anch’io devo essere libera di vedere i miei amici che mi sono vicini qui”, ha puntualizzato Antonella. Edoardo ha capito che si riferiva ad Antonino e ha chiarito subito la situazione: “Tu hai flirtato con lui quando stavi con me e non posso accettare che tu lo veda fuori altrimenti non stai con me“. Una presa di posizione che Antonella non ha accettato considerando un rapporto non equo con tali basi.

Edoardo Donnamaria e lo sfogo con Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro

Dopo aver dormito in letti separati, Edoardo e Antonella non si sono rivolti la parola. Donnamaria si è poi sfogato con Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo ha provato a fargli capire che nel rapporto tra Antonella e Antonino non ci sia assolutamente malizia e che tra i due ci sia una semplice amicizia, ma Edoardo ha ribadito di non riuscire ad accettare che la fidanzata veda una persona con cui ha flirtato. “Lei voleva fare casino, voleva fare le famose dinamiche e in più voleva avere la consapevolezza che se voleva anche Antonino ci sarebbe stato. Quella roba non la riesco proprio a digerire. Posso accettare che la donna che dice di essere innamorata di me fuori da qua si vede con una persona con cui il rapporto è iniziato con questi presupposti?”, ha detto Edoardo.

“Pensi che se Antonella ci provasse con Antonino lui ci starebbe?” chiede Tavassi e Edoardo ammette che in casa non potrebbe accadere, ma non esclude che ciò possa accadere fuori – “Il problema è Antonella, non lui”.











