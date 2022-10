Edoardo Donnamaria litiga con Antonella al GF Vip/ “Ha toccato il c*lo di Antonino”

Edoardo Donnamaria si infuria con Antonella e si confida con Luca Salatino

Edoardo Donnamaria, che ha baciato Alberto De Pisis, Daniele Dal Moro e toccato altri inquilini del Grande Fratello Vip 2022, si è infuriato con Antonella Fiordelisi. Il motivo è il fatto che la gieffina ha fatto un massaggio ad Antonino Spinalbese che ha fatto scattare la gelosia nel volto di Forum.

Edoardo Donnamaria, come riporta Biccy, si sfoga con Luca Salatini: “Ho sbagliato valutazione su di lei. Non è bello che lei fa i massaggi al c**o ad Antonino, fa il gioco della bottiglia e si bacia la gente. Dai non ci siamo proprio. Ok che non siamo fidanzati, ma abbiamo qualcosa e sarebbe rispettoso non fare queste cose. Ma a quanto pare lei non la pensa così. Prima di andare a cena ha fatto i massaggi dietro ad Antonino. Per me c’è qualcosa che non va. Se per voi è normale sarò strano io. Questa cosa mi ferisce e pensavo fosse un altro tipo di persona. Nella vita purtroppo si sbaglia”.

Edoardo Donnamaria fa una scenata di gelosia ad Antonella Fiordelisi: “Non sei la persona che pensavo”

Edoardo Donnamaria, dopo essersi sfogato con Luca, ha parlato direttamente con Antonella Fiordelisi infuriandosi per il massaggio ad Antonino.

Edoardo Donnamaria, come riporta Biccy, le ha puntato il dito contro: “Non è che mi dà fastidio che balli e ti diverti. Però se tocchi Antonino sì! […] Oggi ho avuto paura di aver sbagliato giudizio su di te. No? Credo di aver sbagliato a giudicare. Non vorrei sbagliarmi davvero perché non mi faccio prendere così facilmente da una persona. Se tu vuoi prendere questa cosa tra noi sul serio ok, altrimenti dimmelo. Gli atteggiamenti che mi danno fastidio ci sono stati. Forse non sei la persona che dici di essere e che penso di aver visto. Quando esageri sai come ti guardano? Ok se quelli qui non ti guardano è perché so scemi, ma il resto? Con la bocca aperta e a me infastidisce. La cosa peggiore è stato quel massaggio ad Antonino! Tutto quello che vorrei dirti adesso non posso dirtelo altrimenti mi cacciano”. Antonella ha, dunque replicato: “Che c’è di male? Mica il programma si chiama Grande Convento Vip?!”.

