Edoardo Donnamaria “Mi hai rotto i cog*ioni”/ Nuovo scontro con Antonella…

Edoardo Donnamaria ha sbottato nella notte contro Antonella Fiordelisi. Ennesima discussione nella casa del Grande Fratello Vip per la coppia la cui intesa sembra scricchiolare ogni giorni di più. Nella mattinata di ieri dopo il confronto tra Antonella e Edoardo sembrava essere tornata la pace. I due si erano baciati ripromettendosi di non discutere più. Dopo poche ore però alla richiesta di Antonella di prepararle un hamburger è scoppiata l’ennesima litigata: “Non puoi rompermi i cog*ioni”, ha detto Edoardo spazientito. Antonella lo avrebbe svegliato infatti alle 4 di notte chiedendogli di prepararle un hamburger.

Un gesto che ha fatto letteralmente infuriare Edoardo Donnamaria: “Devi avere l’umiltà di capire che non sei nella posizione di rompere il ca*zo. Se io sto tutto il giorno incazzato, chiariamo, e mi vedi strano, e continui, ci metti il carico, allora non hai capito un ca*zo di quello che ti ho detto”. Edoardo ha poi accusato Antonella di pensare solo a sé stessa “Tu non sei in grado di metterti nei miei panni, di capire il nervosismo”. “Stai un po’ esagerando, sei nervoso per tutto il contesto in Casa, stai esagerando” ha risposto la Fiordelisi. Nella discussione è intervenuto anche Alberto De Pisis che ha cercato di far ragionare la Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria si è poi confrontato con gli altri Vipponi presenti nella casa e ha spiegato di non tollerare più alcuni comportamenti di Antonella Fiordelisi. “Non sopporto più certi atteggiamenti”, “Va bene” il botta e risposta tra Edoardo e Antonella poi interrotti dai commenti dei loro inquilini. Antonella Fiordelisi ha sbottato aggiungendo di pensare non solo al gioco ma anche al futuro. Edoardo non ci ha visto più e ha detto: “Allora prendi una decisione importante per il tuo futuro. Sappi che se mi svegli alle 4 per un hamburger, io non te lo farò. Se per te questa cosa basta per litigare o per chiudere dimmelo. Allora non rompere i cog*ioni, non puoi rompere i cog*ioni per ogni cosa, se vedi un video dove abbraccio una persona o se non ti do metà hamburger”.

Antonella Fiordelisi ha però accusato il colpo e da un video circolato su Twitter la sentiamo ripetere di non essere una ragazza viziata: “Vengo da una famiglia che mi ha dato molte attenzioni, ma non sono viziata”. Dopo le incomprensioni i due ragazzi sarebbero tornati a dormire nello stesso letto. In molti pensano che ormai la coppia sia alle battute finali.











