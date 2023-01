Edoardo Donnamaria “mi metto a quattro zampe, mi viene bene”/ Signorini replica!

GF Vip 2022, Edoardo Donnamaria e la battuta durante le nomination

Al Grande Fratello Vip 2022 Edoardo Donnamaria si lascia andare ad una battuta sul suo percorso a Cinecittà. I suoi continui tira e molla con Antonella Fiordelisi hanno fatto storcere il naso al pubblico e ad alcuni concorrenti, che hanno visto in lui un eccessivo attaccamento alla coinquilina al punto da definirlo “cagnolino“. Tuttavia, nell’ultimo periodo, ha fatto parlare di sé anche per il suo avvicinamento a Edoardo Tavassi, che più volte ha criticato i comportamenti di Antonella facendo da portavoce al gruppetto di Vipponi che proprio non la sopporta.

In postazione nomination, durante i voti palesi, il volto di Forum si lascia così scappare un’ironica battuta prima di fare la sua votazione: “Ti devo chiedere Alfonso: io sono passato da cagnolino di Antonella a cagnolino di Oriana, a cagnolino di Tavassi. Volevo sapere se posso parlare o se devo abbaiare durante questa nomination“.

Edoardo Donnamaria: “Mi metto a quattro zampe“. La replica di Signorini

La battuta di Edoardo Donnamaria è stata accolta dagli applausi del pubblico in studio e dalle risate di Alfonso Signorini, che ironicamente replica: “Quando esci sarai il mio little dog“. Tuttavia le battute del concorrente del Grande Fratello Vip 2022 non finiscono qui, perché a seguire svela, spiazzando tutti: “Ecco, io mi metto a quattro zampe, come sai mi viene molto bene“. Incuriosito da questa affermazione, il conduttore replica: “Non lo sapevo, adesso ti guarderò con un occhio diverso“.

A seguire, il concorrente ammonisce il conduttore intimandogli di non rivelare nulla ad Antonella Fiordelisi circa queste sue parole: “Antonella non c’è ed è bene che non sappia di questa battuta, perché lei è gelosa di tutti“. Al termine del siparietto, il concorrente torna serio e fa la sua nomination, votando Wilma Goich.











