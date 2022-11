Edoardo Donnamaria, “Micol è in una situazione scomoda”/ Antonella si infuria e…

Edoardo Donnamaria prende le difese di Micol Incorvaia

Edoardo Donnamaria si schiera dalla parte di Micol Incorvaia. Il malumore di Micol, che ieri sera si è sfogata ammettendo di sentirsi un po’ presa di mira, non è passato inosservato a Edoardo e Antonella. I due VIP, appena svegli, chiedono a Giaele le ragioni del suo nervosismo e la loro coinquilina spiega l’accaduto: una serie di battute e risposte piccate ricevute da parte di Oriana, Patrizia e Antonella avrebbero fatto rimanere male Micol che per questo si è lasciata andare allo sconforto. “Io la capisco, la situazione è scomoda e fastidiosa” commenta Edoardo che pur mostrandosi comprensivo ci tiene a far notare che i motivi per cui Micol si è offesa non sono così gravi da giustificarne la reazione.

Antonella invece, che fino ad ora credeva che Micol ce l’avesse solo con lei, commenta: “Mi sembrava stano che ce l’avesse solo con me”. È a questo punto che Edoardo, prendendo le parti di Micol, invita Antonella a non accanirsi troppo con la coinquilina, seppellendo per un po’ l’ascia di guerra: “È stressata”. Antonella si indispettisce per le parole di Edoardo che, anziché capire il suo punto di vista, si schiera in difesa di Micol. I due battibeccano per un po’ fino a che Edoardo, smorzando i toni, la convince a lasciar perdere la questione.

Edoardo Donnamaria fa ingelosire Antonella Fiordelisi. Il concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciato trascinare da Micol Incorvaia durante la serata a tema Karaoke intonando con lei una canzone. Edoardo e Micol hanno cantato “Girasole” di Giorgia. I due ex sono apparsi imbarazzati e non si sono mai guardati in faccia. Antonella Fiordelisi è apparsa però infastidita e non ha apprezzato il gesto di Edoardo Donnamaria. Donnamaria, ridendo, indirizzava il suo sguardo alla fidanzata, sapendo perfettamente che questo suo goliardico gioco avrebbe creato non poche incomprensioni.

Antonella è apparsa piccata e stizzita per quanto accaduto e ha detto a Edoardo Donnamaria: “Valle a fare alle tue amiche queste coccole. Vai a farle a lei queste cose. Puoi andare da lei. Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Non mi rompere e vattene da lei. Poverina falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? Quanto tempo ci vuole ancora? Quanto ci vuole per l”innamoramento? Lei di quanto tempo ha bisogno? Perché non si fidanza con lui? Se Tavassi non vuole allora che punti su Daniele. Solo tu Edo ti potevi fidanzare con Micol Incorvaia”.











