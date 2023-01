Edoardo Donnamaria ‘minaccia’ Antonella: “Dico ciò che dici sotto le coperte”/ Tavassi la accusa: è lite!

Edoardo Donnamaria ‘minaccia’ Antonella Fiordelisi al GF Vip: confidenze scomode sotto le coperte?

Si susseguono nella Casa del Grande Fratello Vip i tira e molla tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dopo un Capodanno di lacrime e scontri, i due continuano a discutere anche in presenza di altri gieffini. È quando accaduto poche ore fa in giardino, quando nella nuova discussione tra i due si è inserito anche Edoardo Tavassi che non ha risparmiato alla Fiordelisi nuove critiche.

Lo scontro è scoppiato quando Edoardo Donnamaria ha ‘minacciato’ Antonella di rivelare ciò che lei gli ha detto sotto le coperte. Rivelazioni a quanto pare compromettenti, che alla fine ha preferito non fare. “Forse è meglio che le dici! Perché no? Perché poi Antonella che fine fa se le dici, Santa Antonellina…” si è allora inserito Tavassi, invitando l’amico a dire tutto.

Di fronte a queste parole, Antonella è sbottata contro Tavassi: “Guarda come ti metti in mezzo tra me ed Edoardo!” “Perché tu non ti metti in mezzo alle cose di tutti?” l’ha però ammonita Donnamaria. La Fiordelisi, in risposta, ha accusato Tavassi: “L’hai fatto diventare cattivo, complimenti. Continua a fare le battute perché umanamente parlando sei zero, fattelo dire!”.

Quando per Tavassi è tornato sulle confidenze scottanti di Antonella sotto le coperte, lei ha dichiarato: “Parliamo di sesso, qual è il problema? Io sono con la coscienza apposto, può dire quello che vuole. Io una persona così non la voglio nella mia vita”. Edoardo però ha fatto intendere che fossero ben altre queste scomode rivelazioni di Antonella che, al momento, rimangono segrete.

