Edoardo Donnamaria nomina Oriana, poi si pente/ “Ho fatto un casino ieri”

Edoardo Donnamaria nomina Oriana Marzoli: i motivi della nomination

Nella puntata di ieri, è arrivato il momento delle nomination palesi che decreteranno chi verrà eliminato la prossima diretta. Edoardo Donnamaria, con grande sorpresa, ha deciso di nominare Oriana Marzoli forse spinto dall’antipatia che Antonella ha nei confronti della bionda venezuelana.

Il volto di Forum svela, dunque, le motivazioni della nomination ad Oriana: “Faccio molta fatica a fare questa nomination, ti dico la verità Alfonso, spero che non inizi una guerra ma che piuttosto possa rivolvere un problema: il mio nome è Oriana. Questo perché da una persona che dice di adorarmi e di volermi molto bene… Allora, il problema non è quando litiga con Antonella, è quando durante le litigate vengo messo in mezzo io. E sentir dire una volta ‘torna a fare i massaggi ad Antonino’, ‘hai preso il palo di Antonino’ “stai con Edoardo solo perchè Antonino ti ha dato il palo”. Una volta, due volte, tre volte.. .la terza volta te l’ho fatto notare: “Oriana hai rotto le pa*le di mettermi in mezzo ogni volta” e mi risento dire da lei in confessionale “Antonella sta con Edoardo solo perché Antonino ti ha dato il palo”. Da una persona che dice di volermi bene io non lo posso accettare.”

Edoardo Donnamaria si pente della nomination ad Oriana: “Spero non ce l’hai con me”

Dopo aver dato le sue motivazioni e fatta la nomination ad Oriana, Edoardo Donnamaria sembra pentirsi della sua decisione. Il volto di Forum, finita la puntata, raggiunge l’influencer spagnola e cerca di scusarsi con lei: “Spero solo che non ce l’hai con me“.

La bionda venezuelana non nasconde di esserci rimasta male, ma aggiunge: “No, sono rimasta male. Però, te lo ripeto sai come sono fatta e sai che non mi sto zitta se qualcosa non mi va. Proprio perché ci tengo, non ho detto nulla e l’ho detto a Luca. Proprio perché ti voglio bene e ti apprezzo come persona, sono stata zitta“. A questo punto visibilmente avvilito Edoardo Donnamaria aggiunge: “Ho fatto un casino ieri“. Per vedere la clip clicca qui.

