Edoardo Donnamaria: “Non c’ho mai provato con Nicole Murgia”/ “Antonella mi provoca”

Edoardo e Antonella, nuovo confronto al GF Vip

Ancora un confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. Il concorrente, in apertura di blocco, è tornato sul rapporto con l’ex schermitrice: “L’analista mi ha detto che io tendo a mettere alla prova l’altra persona con atteggiamento fastidioso. Come ho detto ad Antonella, niente di quello che ho fatto nel Van e con la Murgia, è stato fatto con malizia. E sono certo che anche Antonella sappia che non ci ho mai provato veramente con Nicole”.

Murgia asfalta Antonella: "Fortunata che non è entrato il tuo ex al GF!"/ "Vuoi lo spuzzino per le lacrime?"

Per Antonella Fiordelisi, Edoardo“Non difende il rapporto di coppia. Lui è cambiato con il tempo. Prima mi piaceva tanto perché difendeva il rapporto di coppia e anche me”. Il concorrente ha risposto: “Io sono provocato da Antonella costantemente, lei stessa ha detto che almeno dieci volte ha fatto cose per provarmi”. L’influencer ha ribattuto: “Quindi chiedere una camicia ad Antonino è una cosa grave?”. La risposta di Edoardo non si è fatta attendere: “Ogni cosa che hai fatto tu, l’hai fatta per provocare malessere. Io non mi sono mai fidato di Antonella e non posso fidarmi di una persona che in puntata giura di non aver detto delle cose”.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Donnamaria: "Tre anni che vado in analisi"/ Confessione al GF Vip: "Tendo a mettere alla prova…"Edoardo Donnamaria gela Antonella: "Non mi ama"/ "Non dice la verità ma ciò che funziona al GF Vip"

© RIPRODUZIONE RISERVATA