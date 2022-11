Edoardo Donnamaria, “Oriana è uscita due mesi fa da una relazione”/ Il retroscena…

Edoardo Donnamaria si schiera con Oriana Marzoli

Edoardo Donnamaria è rimasto infastidito dal comportamento che Antonino Spinalbese ha avuto nei confronti di Oriana Marzoli e dopo la diretta del Grande Fratello Vip si è schierato dalla parte della ragazza. Oriana ha dimostrato di essersi particolarmente legata ad Antonino ma a quanto sembra il ragazzo non sembra essere interessato a lei. Sonia Bruganelli ha criticato le lacrime di Oriana Marzoli e ne è nata una discussione anche con Giulia Salemi. Edoardo Donnamaria però nel post puntata si è confrontato con Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese.

Secondo Donnamaria, Oriana si sarebbe trovata in difficoltà e per questo si sarebbe comportata in quel modo. Spinalbese però non vuole sentire ragioni e dà ragione a Sonia Bruganelli: “La fortuna… Tra tutte, per quanto Sonia ce l’ha avuta con me, so che ha un intelletto alto. So che non è moralista e che è giusta. Quindi prendo anche le mazzate da lei. E quando sento un suo parere capisco che quelle persone lì l’hanno capito. Tutto il resto, i social e quelle robe lì, amen”. Edoardo Donnamaria fa notare che Oriana è venuta a chiedergli scusa dopo che l’aveva criticato e che lui ha apprezzato quel gesto. Patrizia Rossetti asserisce che Oriana è una ragazza intelligente e arguta: “Non sta recitando ma a volte esagera”.

Edoardo Donnamaria svela allora un retroscena che riguarda proprio Oriana Marzoli. Secondo il ragazzo, Oriana non starebbe soffrendo solo per Antonino Spinalbese. Il concorrente infatti dichiara che Oriana le avrebbe raccontato di essere uscita di recente da una relazione: “Oriana non sta recitando. Sta così non solo per Antonino. Ma perché è uscita due mesi fa da una relazione di quattro anni. Il fidanzato ora si deve sposare con una“. Patrizia Rossetti però replica: “Allora dovrebbe dirlo. Forse per lei Antonino è stato un chiodo scaccia chiodo ma a quel punto dovrebbe essere sincera e ammetterlo”.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Oriana ha cercato un chiarimento con Antonino Spinalbese. Lei spiega ancora una volta ciò che le ha dato fastidio ma anche Antonino, dopo aver preso la parola, le spiega il suo problema: “Sono una persona ipersensibile” dice, spiegando che molto raramente si lascia andare a delle confidenze ma nel momento in cui lo fa si aspetta di trovare comprensione e rispetto da parte della persona che ha accanto. Dal momento che Oriana non ha dimostrato queste doti, per lui è molto difficile pensare di andare avanti con la loro relazione. “Non c’entra niente l’aspetto fisico, voglio che tu lo sappia perché so che ci tieni” continua l’hair-stylist.











