Edoardo Donnamaria, parla l’amica Carolina Pettinelli: “Non lo vedo felice con Antonella”/ “Si lasceranno…”

Edoardo Donnamaria, parla l'amica Carolina Pettinelli: "Antonella Fiordelisi? Ecco cosa ne penso"

Carolina Russi Pettinelli, migliore amica di Edoardo Donnamaria e figlia di Anna Pettinelli, è stata ospite nella puntata di “Casa Pipol” dell’11 gennaio 2023. Tanti gli argomenti trattati nel corso della chiacchierata ma, primo tra tutti, quello riguardante la storia d’amore nata tra Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Cosa pensa di lei Carolina Pettinelli? “La fidanzata dell’amico si deve conoscere, non puoi giudicarla attraverso la televisione. – ha esordito diplomaticamente, per poi aggiungere – Diciamo che conoscendo molto bene lui e iniziando a conoscere lei solo mediaticamente, io non pensavo fosse il suo tipo.” La Pettinelli ha poi iniziato a sciogliersi, dicendo di più su Antonella: “Lui ha sempre avuto una tipologia di donne, ma non parlo fisico perché lei è bellissima, ma caratteriale. Lui ha una leggerezza di fondo che lo contraddistingue e lei invece ha una intensità abbastanza importante.”

Carolina Pettinelli: "Edoardo e Antonella si lasceranno ancora"

È per questo motivo che Carolina Pettinelli si è detta stupita dal fatto che a Edoardo potesse piacere la Fiordelisi: “Credevo che scegliesse una persona più semplice, poi una chance la si dà a tutti.” Eppure ammette di non vedere felice Edoardo: “Se c’è l’amore va bene però questo è un amore impegnativo, non è l’amore litigarello, è proprio ‘famose male’. Certo sono anche in uno spazio chiuso 24 ore su 24…”

Motivo per il quale Carolina si dice convinta che la serenità tra i due non durerà e che anzi si lasceranno ancora: “Io non penso che rimarranno così, io credo che da qui alla fine del programma si prenderanno e lasceranno 12 volte. Ma in quella realtà è così”.

