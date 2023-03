Edoardo Donnamaria: perchè non ha risposto a Murgia/ “Antonella mi ha chiesto di…”

Edoardo Donnamaria spiega perchè non ha risposto a Murgia: le sue parole

Nicole Murgia ha svelato in un’intervista di aver scritto un lungo messaggio ad Edoardo Donnamaria, dopo la squalifica di quest’ultimo dal Grande Fratello Vip 2022. L’attrice ha anche specificato che il volto di Forum non le avrebbe mai risposto.

A spiegare la ragione di questa decisione è lo stesso Edoardo Donnamaria che, ai microfoni di Casa Chi, dichiara: “Non ho sentito la Murgia, assolutamente no. Ma per un motivo molto semplice: Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti successi con la Murgia e mi ha chiesto di prometterle di non vederla o sentirla quando uscivo. E così ho semplicemente mantenuto la promessa”. Il volto di Forum ha poi aggiunto che esiste un altro motivo per il quale non ha risposto alla Murgia; ovvero, il fatto che l’attrice avrebbe iniziato a seguire “persone ” quali Gianluca Benincasa ex della Fiordelisi e altri. Dunque, ci sarebbero più ragioni ma sicuramente quella principale è la raccomandazione della sua amata.

Edoardo Donnamaria torna sui social: “Sono in lenta ripresa”

Edoardo Donnamaria è tornato sui social dopo un periodo di ricovero in ospedale. Il volto di Forum si è lasciato andare ad una lunga riflessione sul suo percorso al Grande Fratello Vip 2022: “Un’esperienza fragorosa, esplosiva, a tratti devastante. Mai avrei pensato potesse andare in questo modo, nel bene e nel male. Due rimorsi: essermi lasciato andare troppo tardi ed essermi lasciato andare troppo e per questo mi dispiace.”

Poi il pensiero ad Antonella Fiordelisi: “Chi mi conosce sa che ho fatto un lavoro eccezionale su me stesso e sul mio rapporto con gli altri, in particolare con Antonella, con la quale è nato un sentimento enorme, prima per me che per lei, e con la quale sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto possa andare nel verso giusto, cosa che ovviamente auspico con tutto il cuore”.

