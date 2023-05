Edoardo Donnamaria prova a calmare Daniele Dal Moro/ L’ex tronista sospeso da Twitter

Daniele Dal Moro: una furia sui social contro i fan

Daniele Dal Moro è stato sospeso da Twitter dopo una raffica di tweet contro i fan degli “Oriele”, ovvero la coppia formata dall’ex tronista di Uomini e Donne e Oriana Marzoli. Alcuni fan, infatti, hanno segnalo a Oriana che Daniele ha messo dei like su Instagram a una ragazza, insinuando il dubbio che lui le stesse nascondendo qualcosa. Studio dell’eccessiva invadenza dei follower, Daniele si è lasciato andare a un duro sfogo su Twitter: “Vi ricordo che non sono una new entry del mondo televisivo, né delle ship mediatiche. Non ho bisogno di farmi spiegare un ca*o da nessuno. Mi dispiace solo perché come sempre pagano anche quelli che non se lo meritano. Ma in fin dei conti è un po’ quello che è successo a me!”.

Poi ha concluso “In tutti questi anni non ho mai percepito un singolo euro da voi! Me dovete spiegà che ca**o ve devo?!? Me dovete spiegà che me ne faccio dei follower?! No, perché mi sfugge. La verità è che d’ora in poi userò i social solo per lucrare. Alla fine è l’unico modo corretto!”.

Edoardo Donnamaria cerca di calmarlo senza successo

Edoardo Donnamaria che ha assisto allo sfogo di Daniele Dal Moro su Twitter ha cercato di calmare l’amico, senza però grande successo, visto che l’ex tronista di Uomini e Donne è stato poi sospeso da Twitter. “Se che va mal non lo voglio sape”, gli ha scritto Edoardo su Whatsapp imitando l’accento veneto di Dal Moro. E ha aggiunto: “Però calmati lo stesso. Che se entro sabato non se beccano non te palo più insieme”. Daniele Dal Moro ha condiviso su Twitter il loro scambio di messaggi, suscitando la reazione di Donnamaria: “Tu sei tutto matto ma te voglio bene”. Poco dopo è arrivata la sospensione.

