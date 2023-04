Edoardo Donnamaria reunion con Alberto/ “Mi consolo con lui”, Antonella gelosa?

Edoardo Donnamaria giornata insieme ad Alberto De Pisis: frecciata di Antonella?

Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis hanno stretto un legame molto forte durante l’esperienza al GF Vip. Spesso, il loro avvicinamento ha suscitato dubbi sul fatto che potesse esserci più di una semplice amicizia. Il rapporto è stato spesso motivo di discussione anche con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi.

Dopo la fine del reality show, il volto di Forum e De Pisis hanno trascorso una giornata insieme all’insegna del divertimento e delle chiacchiere. L’influencer campana è fuori per lavoro e il suo fidanzato non ha mancato di lanciarle una piccola frecciata: “Quando il gatto non c’è i topi ballano. Antonellina è a Salerno per lavoro ed io mi consolo il mio Albertino“. Antonella sarà gelosa? Molti fan sono ancora convinti che ci sia attrazione da parte dei due concorrenti, anche se Edoardo Donnamaria ha smentito più volte.

Edoardo Donnamaria come sono i rapporti con Tavassi dopo il GF Vip

Edoardo Donnamaria e Tavassi avevano stretto una bella amicizia all’interno del GF Vip, ma le cose si sono complicate a causa dell’antipatia dell’ex naufrago nei confronti di Antonella Fiordelisi. Molti fan si sono domandati come fossero i rapporti tra loro, fuori dalla porta rossa di Cinecittà: “Edoardo Donnamaria ogni tanto mi manda dei video nostri, ci scambiamo dei ricordi su Whatsapp però non l’ho sentito” svela il fratello di Guendalina ai microfoni di Casa Chi.

I rapporti tra loro sono, dunque, ridotti all’osso a quanto sembra. Sicuramente il motivo è da imputare ai rapporti tesi tra Tavassi, Micol e Antonella Fiordelisi fidanzata del volto di Forum. L’ex naufrago ha poi replicato alle dichiarazioni di Sonia Bruganelli che lo ha definito “manipolatore”: “Io posso accettare ogni critica, il discorso di base è che interpretato. Molta gente mi dice che da quando sono entrato nella casa ho portato sorrisi e altri mi dicono che sono un manipolatore, a me quando chiede un consiglio un amico, do un consiglio. Poi è stato il pubblico a votarmi tante volte come preferito.” Quindi ha concluso: “Sono uno che li dentro si è fatto voler bene. Io non riesco ad andare d’accordo con tutti ma da li a dire che sono manipolatore, subdolo…”

