Edoardo Donnamaria rompe il silenzio dopo la squalifica/ “Antonella? Ecco cosa ho capito ora che sono fuori”

Edoardo Donnamaria, prima parole dopo la squalifica al Grande Fratello Vip

Edoardo Donnamaria rompe il silenzio dopo la squalifica al Grande Fratello Vip 2022 e lo fa collegandosi con Rtl 102.5 all’interno della trasmissione No Problem – W L’Italia con Grant Benson, Charlie Gnocchi, Carolina Rey e Luca Viscardi. Sorridente, ma ancora frastornato, Edoardo tira le somme di quelle che sono state le prime ore fuori dalla casa. “Ho dormito tre ore“, annuncia svelando, poi, cosa ha fatto subito dopo aver varcato la porta rossa del bunker di Cinecittà.

“Sono decisamente frastornato perchè stanotte ho dormito tre ore. Avevo detto che, dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello non avrei preso il telefono e, invece, sono uscito e ho toccato il telefono e quindi ho passato le ore a vedere tutto”, ha raccontato. Abbastanza sereno, poi, Donnamaria svela la prima cosa che ha fatto questa mattina: “A parte abbracciare il cane già da ieri sera, prendere il telefono e chiamare mia madre è stata una grande emozione“, aggiunge Edoardo che svela di aver trascorso la serata con i genitori e il fratello – “Ci siamo fatti una lunga chiacchierata”.

Edoardo Donnamaria, le prime parole su Antonella Fiordelisi

Nel corso del suo intervento a RTL 102.5 non poteva mancare il capitolo Antonella Fiordelisi. “Tu mi avevi promesso che, uscito dalla casa, ci davi lo scoop o di un fidanzamento ufficiale con noi di RTL 102.5 invitati oppure tu e Antonella avevate proposto un matrimonio a giugno-luglio”, dice Charlie Gnocchi. “Sono assolutamente invitati tutti quelli di RTL 102.5 tranne Charlie Gnocchi”, risponde scherzando Donnamaria.

Ad Edoardo, poi, vengono riportate le parole di Antonella che, in diretta, tra le lacrime, ha ammesso di essere tanto innamorato come non lo era mai stata prima ed Edoardo risponde così: “L’ho sentita. E’ stato bello sentirla, un po’ meno vederla piangere per me”. Poi ha concluso: “Ho un pensiero da quando sono uscito dalla casa ed è quando rivedrò Antonella. E’ il mio unico pensiero, al di là del lavoro e degli amici perchè sento proprio una mancanza e non so come spiegarla perchè è una cosa che non succede nella vita normale. Credo che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare fuori dal megafono”.

