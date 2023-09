Edoardo Donnamaria rompe il silenzio dopo lo sfogo di Matteo Diamante sui Donnalisi/ “Ci sono rimasto male…”

Edoardo Donnamaria e le parole di Matteo Diamante

Matteo Diamante, dopo essere stato ospite del Grande Fratello Vip, fuori dalla casa, si è legato molto ad Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi diventando molto amico dell’ex coppia. Diamante ha frequentato spesso i Donnalisi e, dopo la rottura, ha continuato a frequentare Donnamaria trascorrendo con lui anche qualche giorno di vacanza a Filicudi. Negli scorsi giorni, proprio Matteo Diamante, su Twitter, si è lasciato andare ad un durissimo sfogo esprimendo la propria opinione sui Donnalisi e togliendo ogni speranza ai fan che, ancora oggi, sperano in una riconciliazione.

“Quando è troppo è troppo, perciò mi libero: ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho remato fino a Filicudi, ma direi che non ci sarà mai più niente. Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io caz*ate non ne dico. Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti. Non c’è margine di ritorno (non vogliono nemmeno essere accostati uno all’altro, come vi ha detto, più di così come fate a non accettarlo?).Ho sperato almeno in una loro amicizia, ma da amico di entrambi spero che vadano per la loro strada da soli, per la loro salute e il loro bene. Se li vedo felici così, sono felice anche io. Con i vostri insulti inutili e con i miei perc*li, come del vostro parere o le mie battute non si arriva a niente”.

La reazione di Edoardo Donnamaria allo sfogo di Matteo Diamante

Parole dure quelle di Matteo Diamante che hanno scatenato la reazione dei fan dei Donnalisi e dello stesso Edoardo Donnamaria che, a distanza di pochi giorni, su Hive, ha pubblicato il lungo sfogo ammettendo di esserci rimasto male e di aver avuto un confronto chiarificatore con Diamante. “Visto che mi si rompe il cazz* per ogni cosa specifico: ho parlato con Matteo, gli ho detto che ci sono rimasto male per il post che ha fatto e di evitare in futuro. Abbiamo parlato e si è scusato. Abbiamo chiarito, come fanno due persone civili che si vogliono bene. Allo stesso tempo mi sono messo nei suoi panni e capisco che sono mesi che prende critiche e rotture di coglion* del tipo: “sfrutta i donnalisi” e per un ragazzo che lavora sui social e in tv da anni può essere fonte di malessere oltre che una bugia”, ha scritto lo speaker radiofonico.

Poi ha concluso: “Rimane comunque un bravo ragazzo un amico sincero (anche troppo a volte) che però lavorando in questo mondo dà tanto peso ai social e dopo aver accumulato tanto si è sfogato in maniera eccessiva (come capitato anche a me del resto) rimane una persona che mi vuole bene (non solo a me) che ci crediate o no, mi ha aiutato spesso anche in situazioni difficili, vi chiedo solo un po di comprensione, perché è una persona buonissima ed estremamente positiva, solo ogni tanto si deve fare i cazz* suoi.













