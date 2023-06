Edoardo Donnamaria rompe il silenzio sulla pausa dai social/ “Mi piace usarli per qualcosa di utile”

Edoardo Donnamaria conferma la fine della crisi con Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno vissuto un momento di crisi, che entrambi hanno confermato i giorni scorsi. Ai microfoni di Radio Radio, il volto di Forum ha sottolineato come le cose con la schermidora stanno andando per il meglio: “Non credo ci sia nulla di strano nel litigare in una coppia. Penso che sia abbastanza normale. Non è che non voglio mettere foto con Antonella. Capirai, io mi diverto sui social, le storie con lei mi diverto a farle perchè magari mostro un lato di lei che lei da sola non mostrerebbe.”

Edoardo Donnamaria, come riportano Isa&Chia, si è soffermato sul rapporto di Antonella con i social, talvolta “invasivi” nella sua vita: “Però lei ha un rapporto particolare con i social, è il suo lavoro. Io non ho mai frequentato una ragazza che facesse questo di lavoro. Facendo questo di lavoro mi rendo conto che ogni tanto, più per lei che per me, sono un po’ invasivi. Non so come dire. Io credo sia una decisione per lei. Ovviamente non è né una decisione definitiva né chissà quanto dura“.

Edoardo Donnamaria la verità dietro la pausa dai social

Giorni fa, Antonella Fiordelisi aveva annunciato una pausa dai social per quanto riguarda la relazione con Edoardo Donnamaria. Il dj ha spiegato ai microfoni di Radio Radio, la verità dietro questa decisione: “Qualche storia esce fuori, viene pubblicata, non c’è nessun problema. Solo una linea editoriale un po’ diversa.”

E ancora, come riporta Isa&Chia: “State tranquilli che poi torneremo presto. Pausa dai social. Io non sono un grande amante dei social. Mi piace usarli come strumento per rimanere in contatto con le persone che ci seguono e ci vogliono bene. E comunicare anche qualcosa di utile, non solamente quello che riguarda la sfera personale. Perchè lo trovo un po’ lo sminuire uno strumento forte come un social network. Non deve essere una costante“.

