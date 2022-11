Edoardo Donnamaria sbotta: “Marcio su di me da mesi per la storia con Antonella”/ Lei chiarisce il rapporto

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ancora dubbi sulla coppia: lo sfogo al GF Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 continuano i dubbi sulla coppia composta da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. L’accusa principale continua ad essere la stessa: lei non sarebbe presa quanto lui che, invece, sarebbe fin troppo accondiscendente di fronte ai suoi capricci. Un pensiero che in qualche modo ha condiviso anche Daniele Dal Moro e per il quale, dopo l’ultima diretta, è stato attaccato dalla coppia.

“Tutte le volte che ho potuto fare per fare del bene o dire una parola positiva nei loro confronti l’ho sempre fatto.” ha però tentato di giustificarsi Daniele, pur senza negare l’idea di un rapporto non proprio paritario tra i due. Le parole di Daniele hanno però portato sia Antonella che Edoardo a riflettere.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: chiarimenti e sfoghi della coppia

Antonella Fiordelisi, nella solitudine del confessionale, ha dunque voluto chiarire una volta per tutte che i suoi sentimenti per Edoardo sono forti. “Se prima lui era più avanti di me, ora non è più così.” ha spiegato la modella, ammettendo di provare per Donnamaria sentimenti tanto intesi quanto quelli che prova lui. Quest’ultimo però, in confessionale ne ha approfittato per sfogarsi, dicendosi stanco di essere al centro dei dubbi di tutti per questa sua storia con Antonella o di essere additato come il suo ‘cagnolino’: “A me il marcio me l’hanno tirato addosso per due mesi per questa storia con Antonella!” è sbottato il ragazzo in confessionale, augurandosi che le cose possano ora finalmente cambiare.

