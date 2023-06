Edoardo Donnamaria si esibisce al Pizza Village 2023/ La dedica ad Antonella Fiordelisi, che sale sul palco

Edoardo Donnamaria si esibisce al Pizza Village di Napoli: pubblico in delirio

Dalla Casa del Grande Fratello Vip ad un palco con numerosissime persone presenti, pronte ad ascoltare la sua voce e a cantare a squarciagola, assieme a lui, la sua canzone. Edoardo Donnamaria ha realizzato un piccolo grande sogno e, dopo essere stato grande protagonista nel reality di Alfonso Signorini, ha debuttato sul palco del Pizza Village di Napoli 2023 con il brano Il cielo stanotte, dedicato ad Antonella Fiordelisi. Il video è stato condiviso anche da RTL 102.5 su Twitter.

Il grande evento, che riunisce a Napoli numerosi volti della musica italiana, è stata la grande occasione per Donnamaria (il cui nome d’arte è Drojette) di far conoscere la sua musica al grande pubblico. Tra i presenti tantissimi fan dei “Donnalisi”, che hanno cantato assieme a lui la canzone lasciandosi trascinare dall’emozione. Trattasi a tutti gli effetti del suo primo vero live, un grande debutto cui ha fatto seguito, al termine dell’esibizione, una dolcissima dedica ad Antonella, presente ovviamente in prima fila all’evento e poi salita sul palco.

Antonella Fiordelisi sale sul palco: la dedica di Edoardo Donmamaria

Come mostrano numerosi video condivisi dai fan dei Donnalisi su Twitter, al termine dell’esibizione Antonella Fiordelisi ha raggiunto il suo Edoardo Donnamaria sul palco. L’ex gieffina ha ripreso con il cellulare il pubblico in delirio dopo l’esibizione del fidanzato, il quale le rivolge una dolcissima dedica che manda in visibilio i fan: “È per lei, questa canzone l’ho dedicata a lei“. A seguire, la schermitrice chiede un applauso al fidanzato per l’esibizione, richiesta che scatena le urla del pubblico presente: “Io direi di fare un grande applauso a Drojette, perché è stato bravissimo“.

Una grande festa per Drojette, dunque, ma anche per Antonella Fiordelisi, che non ha affatto voluto perdersi la prima storica esibizione live del fidanzato. Dopo un periodo complicato, segnato dalle voci di crisi, la coppia ha ritrovato l’armonia e l’amore di sempre.

“Questa canzone è per lei!” “Facciamo un applauso a #drojette perché è stato bravissimo” 🤍 uno la spalla dell’altro..

Nella sei tanto piccola, quanto grande.

E punto. #ilcielostanotte #donnalisi #pizzavillage pic.twitter.com/ceJzV4IBCQ — Chiàr/jette ⚖️✨ (@maicnagioia) June 21, 2023













