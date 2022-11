Edoardo Donnamaria si scaglia contro Alfonso Signorini/ “Non tratta tutti allo stesso modo”

Edoardo Donnamaria forti critiche ad Alfonso Signorini: il duro giudizio…

Ultimamente diversi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 si sono alterati con Alfonso Signorini. Ultima Pamela Prati che ha minacciato di andarsene perchè il conduttore non le avrebbe dato abbastanza considerazione. Alle lamentele della showgirl, si aggiungono anche Edoardo Donnamaria e Attilio. I due gieffini lamentano una disparità di trattamento da parte di Signorini.

A difendere il conduttore, come riporta Biccy, ci ha provato Antonella Fiordelisi che dichiara: “Alfonso tratta tutti allo stesso modo, ha fatto parlare tante volte Attilio e non è vero che ha più interesse per Giovanni Ciacci che per alcuni di noi. No dai non è vero quello che dici. Ogni puntata chiede a persone diverse, l’altra volta ha chiesto a Pamela, l’altra volta alla Rossetti, ma anche a Carolina Marconi“. Edoardo Donnamaria, però, non è d’accorso e ribadisce: “Non è vero che si trattano tutti allo stesso modo. Ognuno viene trattato in maniera diversa in base a quello che dà al programma. Non si può dire che Alfonso tratta tutti allo stesso modo, perché è vero che va sempre da Wilma, da Charlie e da Patrizia quando finiscono le clip. Se non noti questa cosa”.

Edoardo Donnamaria ha ben altri problemi che preoccuparsi di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2022. L’ex volto di Forum deve gestire una situazione spinosa in una Casa che condivide sia con la sua ex Micol Incorvaia, che con la sua attuale fiamma Antonella Fiordelisi.

Proprio la sorella di Clizia, come riporta Biccy, si è infuriata contro Edoardo Donnamaria dichiarando: “Non penso che tu abbia bisogno di modificare le cose. Quando non c’ero hai parlato con lei di me e l’ho visto nelle clip. Le cose che hai detto non stanno esattamente come le hai spiegate tu. A me sembra che tu abbia minimizzato comunque. Hai detto ‘io con lei sono stato 3 volte, massimo 5 giorni, una volta quando è capitato’. No bello non è andata così. Perché io ti voglio ricordare che fino a… vabbè dai è meglio che non parlo. Ad esempio quando mi hai chiesto di venire in vacanza a trovarti d’estate. Dai sinceramente. Forse tu le cose le dimentichi, ma io ricordo. Poi vabbè che sei stato tu a chiudere. Io ho pure i messaggi. Almeno hai avuto il coraggio di dirle che ci siamo voluti bene”.

