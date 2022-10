Edoardo Donnamaria, “Sono stato male per alcuni comportamenti”/ Fan indignati…

Edoardo Donnamaria esprime dei dubbi: “Sono stato male…”

Edoardo Donnamaria si confida con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Dal suo ingresso, Edoardo si è sempre mostrato un ragazzo ironico e divertente mascherando le sue preoccupazioni. Ieri sera però Edoardo ha deciso di confidarsi con Ginevra Lamborghini e le ha confessato il suo malessere. Edoardo è rimasto male sia per le nomination ricevute ma anche per aver scoperto alcuni lati del carattere dei vipponi che non si aspettava: “Sono rimasto male per tante cose e poi perché ho avuto dei ripensamenti su alcune persone. Le avevo valutate in un determinato modo e poi mi sono dovuto ricredere”.

Edoardo Donnamaria allude all’addio di Marco Bellavia e nel discorso tira in ballo le persone che lo hanno infamato: “Mi sono sentito mancare la terra sotto ai piedi perché sono cose che odio”. Ginevra Lamborghini ha provato a confortarlo: “Tu sei una persona seria e intelligente”. Edoardo pensa che Ginevra sia riuscita a comprendere tante cose di lui in quanto, al contrario di alcune persone, ha davvero tanta empatia e sensibilità. “Per me vale di più un rapporto dove due persone si capiscono con il minimo indispensabile”. Edoardo Donnamaria poi ha concluso: “Io ho dei valori che mi piacciono e vorrei che tutti li avessero”. Sui social in molti hanno però criticato il comportamento di Edoardo che avrebbe dovuto schierarsi dalla pate di Bellavia e aiutarlo di più: “Quando è stato male Marco invece? PROVVEDIMENTI PER IL BRANCO”, scrive un utente sui social.

Intanto al Grande Fratello Vip è scattato un bacio tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Nella giornata di ieri, Daniele per scherzar ha lanciato una proposta a Edoardo. I due erano in giardino quando Daniele gli ha detto: “Facciamo una ship dai, vieni qua”. Edoardo non si è tirato indietro ma ha messo le labbra in avanti baciando Daniele. Si è trattata di una scenetta molto divertente che ha incuriosito il pubblico dei social. C’è chi spera che possa esserci un interesse reale da parte dei due.

Sicuramente al momento Edoardo Donnamaria potrebbe essere quello meno interessato considerando la vicinanza ad Antonella Fiordelisi. Nelle scorse ore i due in trovavano in giardino sotto le coperte e per poco non scattava un bacio. Tra Edoardo Donnamaria e Antonella l’intesa appare evidente. La stessa Fiordelisi in una conversazione con Sara Manfuso ha ammesso di essere interessata a Edoardo: “E’ un ragazzo che mi diverte ed è simpatico”. Edoardo Donnamaria ha una chance con Antonella Fiordelisi? Cosa succederà tra loro? Alcuni temono che possa rimanere solo un rapporto di amicizia mentre altri fanno il tifo per loro.

