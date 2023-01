Edoardo Donnamaria spiazza su Antonella Fiordelisi: “Non è finita per me”/ “Io la amo, nonostante tutto”

Edoardo Donnamaria spiazza su Antonella Fiordelisi e fa un passo indietro al GF Vip: “Io la amo ancora”

Se nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è andata in scena una forte lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, con quest’ultimo furioso e indignato per i comportamenti della fidanzata nei suoi confronti, dopo la diretta qualcosa è cambiato ancora una volta.

Forse l’incontro col padre Vincenzo e le sue parole di incoraggiamento alla coppia, forse l’abbraccio ricevuto in quel momento proprio da Antonella, hanno portato Edoardo a fare un passo indietro verso la fidanzata. Il gieffino, nel corso di un confessionale, ha infatti dichiarato di essere così innamorato di lei da poter dimenticare quanto accaduto e ricominciare. Il tutto però a patto che anche lei migliori alcuni aspetti del suo carattere.

Edoardo Donnamaria vuole fare pace con Antonella, lei no…

“Sono coinvolto con Antonella come non sono mai stato con nessuna donna in vita mia, – ha esordito Edoardo Donnamaria nel confessionale post puntata – quindi di fronte a tutte queste consapevolezze che ho, ancora oggi non riesco a dire ‘No, con Antonella è finita, io non la voglio più vedere’.” “Io la amo“, ha poi aggiunto, spiegando però di aspettarsi da lei un cambiamento: “Spero che capisca che certe cose non le può fare se vuole stare con me, non le può dire, se lei capisce questo io le porto il mio cuore in mano e le dico ‘Facci quello che vuoi'”.

Diversa è però la posizione di Antonella che, al momento, non sembra disposta a perdonare Edoardo: “Quelle uscite sono cose che pensa il mio fidanzato con cui sono stato per quattro mesi, cioè sta sputando nel piatto in cui ha mangiato e ci ha fatto pure la scarpetta per non dire altro!” ha tuonato. Infine ha chiarito il valore dato all’abbraccio post lite: “Non sto più bene, quello l’ho visto più come un abbraccio di conforto per quel momento.”











