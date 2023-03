Edoardo Donnamaria sposerà Antonella dopo il GF Vip?/ “Per ora posso dire…”

Edoardo Donnamaria dopo la squalifica: “La distanza ti può aiutare a capire tante cose”

È passata ormai una settimana dalla squalifica di Edoardo Donnamaria dal Grande Fratello Vip 7. Il ragazzo, che non può presenziare in studio, nella scorsa puntata è apparso in video per salutare e fare gli auguri ad Antonella Fiordelisi. Donnamaria ha anche sparato i fuochi d’artifici fuori dalla casa per il compleanno della ragazza.

Nell’intervista concessa a Casa Chi Edoardo ha parlato a lungo di Antonella e di come ha reagito alla sua squalifica: “La distanza ti può aiutare a capire tante cose. Con lei l’abbiamo visto. Io provo un senso di nostalgia da quando ho messo piede fuori che mi si mangia. Penso siano conferme queste”. Quando gli è stato chiesto “chi era il gatto e chi il topo?” tra loro due, Edoardo ha ammesso di essere lui il topo, anche perché più debole fisicamente.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: nozze dopo il GF Vip?

Questa sera non ci sarà un’eliminazione dentro la casa del Grande Fratello Vip 7 ma sarà eletto il secondo finalista, dopo Oriana Marzoli. Antonella Fiordelisi è in nomination e potrebbe essere una delle favorite e restare quindi dentro la casa fino al 3 aprile. Tra le tante domande fatte, una ha lasciato spiazzato Edoardo Donnamaria: sposerà Antonella una volta finito il reality show? “Ma che domanda è! Non lo so! Ovviamente uno quando è innamorato…! Se vedo Antonella come la donna della mia vita? Per ora posso dire di sì. Lei è una persona che mi fa provare così tante emozioni. È di sicuro una donna che vorrei nella vita. Poi ci sono tanti lati da migliorare e smussare sia da parte sua che da parte mia, perciò non mi sento di fare una dichiarazione così in eterno!”, ha risposto il volto di Forum.

