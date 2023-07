Edoardo Donnamaria, stoccata di papà Vincenzo sul look/ “Con tutte le risorse usate per la sua educazione…”

Edoardo Donnamaria sfoggia un nuovo look per l’uscita del suo nuovo singolo: interviene suo padre Vincenzo

Sono trascorsi ormai un po’ di mesi dalla fine della sua avventura al Grande Fratello Vip 7, eppure Edoardo Donnamaria continua a rimanere sotto i riflettori. Prima la storia d’amore con Antonella Fiordelisi, poi i progetti nella musica, e ancora la crisi e rottura con l’ex gieffina hanno reso Edoardo uno dei protagonisti del gossip di questi mesi. Ormai sempre più lanciato nel mondo della musica, Donnamaria ha mostrato al pubblico un altro lato di sé, diverso da quello che il pubblico ha conosciuto a Forum.

Edoardo Donnamaria: "Con Antonella sono in buoni rapporti"/ "Abbiamo dei contratti da rispettare…"

Proprio in merito a uno dei look da cantante sfoggiati ultimamente da Edoardo e pubblicati sui social è intervenuto suo padre Vincenzo Donnamaria. L’ex gieffino è pronto a lanciare il suo nuovo brano dal titolo “Piccolo sole”. Per farlo ha pubblicato uno scatto in cui si mostra in canotta bianca e occhiali da sole neri.

Edoardo Donnamaria approda ad Amici?/ L'indiscrezione sull'ex gieffino

Vincenzo Donnamaria, la stoccata al figlio su Instagram: “Con tutte le risorse impiegate…”

Proprio sotto questo scatto, pubblicato su Instagram, è arrivato il commento pungente di suo padre Vincenzo: “Con tutte le risorse impiegate per la sua educazione guardate che look ci troviamo”, con tanto di faccina piangente alla fine. Un commento dal sapore sicuramente ironico, e non cattivo, con il quale Vincenzo Donnamaria ha posto l’accento sul rinnovato look del figlio, finora mostratosi in TV sempre in camicia. I fan intanto sono in trepida del nuovo brano, che uscirà il 21 luglio, anche perché, a quanto pare, sarebbe ispirato alla fine della sua relazione con Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria ha tradito Antonella Fiordelisi?/ Spunta la testimonianza: "Ecco la verità"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Donnamaria (@drojette77.7)













© RIPRODUZIONE RISERVATA