Edoardo Donnamaria su Micol/ “Su Instagram sembra più bella” parte la polemica

Edoardo Donnamaria parla dell’aspetto fisico di Micol: la reazione del web

Edoardo Donnamaria fa un grosso scivolone sulla sua ex Micol Incorvaia; non è la prima volta che il volto di Forum dice qualcosa che fa scalpore sui social e questa volta riguarda la sorella di Clizia. Parlando con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi, il gieffino sminuisce l’aspetto fisico di Micol.

Edoardo Donnamaria ha bestemmiato al GF Vip?/ Possibile squalifica per il gieffino

Edoardo Donnamaria dichiara: “Micol comunque quando la vedi dal vivo, io che l’ho conosciuta su Instagram, perché l’ho conosciuta sui social, ti fa un effetto… Poi non ho mai pensato che fosse una ragazza brutta, però ecco, rispetto ad Instagram…“ A questo punto, anche Antonella dice la sua sull’argomento: “Molte ragazze sono diverse dal vivo. Te le immagini diverse anche di fisico quando le vedi su Instagram. Questo perché usano troppo faceApp. Pure io uso quell’applicazione un po’, però se mi vedi truccata in tv sono uguale”. Il web non ha per nulla gradito l’intervento del volto di Forum e della schermista sull’aspetto fisico della Incorvaia ed è pioggia di critiche.

GF Vip: Edoardo e Micol si scambiano battute hot/ Lei mostra parti intime e…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvip video (@mondodelreality)

Edoardo Donnamaria rischia la squalifica? Il video della presunta bestemmia

Oltre a quello che il web considera una caduta di stile nei confronti di Micol, Edoardo Donnamaria a ben altro di cui preoccuparsi. Nelle ultime ore è circolato un video su tik tok che sembra proprio riprendere il volto di Forum mentre pronuncia una grave bestemmia.

Edoardo Donnamaria, nella clip, sembra dire: “Por*o Dio che paura“; se così dovesse risultare anche alla regia del Grande Fratello Vip 2022, il volto di Forum sarebbe squalificato come prevede il regolamento. Le parole dette alla sua ex sono l’ultima cosa di cui il gieffino deve, dunque, preoccuparsi ma in puntata sarà spiegato sicuramente ogni cosa. Edoardo Donnamaria dovrà dire addio alla Casa più spiata d’Italia?

Francesco Chiofalo avverte ancora Edoardo/ "Antonella sta con te per convenienza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA