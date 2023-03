Edoardo Donnamaria torna sui social/ “Sono in lenta ripresa, mai avrei pensato che..”

Edoardo Donnamaria e lo sfogo sul GF Vip: il messaggio sui social

Dopo il ricovero in ospedale, Edoardo Donnamaria affida ai social una lunga e profonda riflessione sul suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Il volto di Forum ha rassicurato i fan sul suo stato di salute, poi ha pubblicato un lungo post su Instagram ripercorrendo la sua esperienza nel reality.

“Un’esperienza fragorosa, esplosiva, a tratti devastante. Mai avrei pensato potesse andare in questo modo, nel bene e nel male – esordisce Donnamaria – Due rimorsi: essermi lasciato andare troppo tardi ed essermi lasciato andare troppo e per questo mi dispiace. ” Il volto di Forum si riferisce evidentemente alla squalifica dal GF Vip, a seguito di un comportamento scorretto nei confronti di Antonella Fiordelisi. L’ex concorrente fa, dunque, ammenda per i suoi errori chiedendo scusa ai numerosi fan che lo hanno supportato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Donnamaria (@drojette77.7)

Edoardo Donnamaria confessa: “Auspico che con Antonella…”

Nel suo sfogo Edoardo Donnamaria non poteva non citare l’amata Antonella verso la quale, negli ultimi giorni, ha urlato il suo amore al megafono. Il volto di Forum afferma: “Chi mi conosce sa che ho fatto un lavoro eccezionale su me stesso e sul mio rapporto con gli altri, in particolare con Antonella, con la quale è nato un sentimento enorme, prima per me che per lei, e con la quale sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto possa andare nel verso giusto, cosa che ovviamente auspico con tutto il cuore.”

Infine, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 conclude con dei ringraziamenti: “Io sono in lenta ripresa, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto a quelli che continueranno a farlo e anche a quelli che hanno smesso, spero di non avervi deluso troppo negli ultimi 100 metri della maratona.“











