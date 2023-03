Edoardo Donnamaria: “Tre anni che vado in analisi”/ Confessione al GF Vip: “Tendo a mettere alla prova…”

Edoardo Donnamaria, rivelazione intima al GF Vip: “Io dall’analista…”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi a confronto sin dai primi minuti della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Signorini apre la puntata col confronto tra i due gieffini, nuovamente in crisi e, questa volta, nera. Edoardo cerca di spiegare perché questa volta la loro storia sembra davvero essere a un passo dalla fine.

“Io credo che lei questa volta si sia staccata in maniera così definitiva perché questa volta sono io a mancarle di rispetto e non il contrario. – ha spiegato Edoardo, aggiungendo – Le altre volte che io e Antonella abbiamo litigato, per quanto io potessi esagerare, dipendevano da atteggiamenti o da provocazioni che provenivano da parte sua.”

Edoardo Donnamaria: “Tre anni che vado dall’analista…”

Signorini ha cercato di comprendere se l’atteggiamento di Edoardo con Nicole Murgia possa essere stata una sorta di ripicca nei confronti di Antonella. Di fronte a insinuazione, Edoardo ha tirato fuori un aspetto molto intimo del suo privato, dichiarando: “Sono tre anni che faccio analisi, mi è capitato di parlarne con l’analista e lui mi ha detto che io ho questa cosa qua, che è una cosa inconscia che faccio sia con gli amici che in amore, che tendo a mettere alla prova la coppia, l’altra persona con degli atteggiamenti fastidiosi.”

